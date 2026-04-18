Decir no a todas las guerras

El día que la viuda Veneranda encontró el cadáver de un forastero, a las afueras de la humilde aldea donde residía, reinaba una gruesa neblina y una bruma opresiva.Este hecho de sangre ocurrió en la España profunda, años después de una guerra civil que partió en dos a este país durante el siglo XX.Este es el punto de partida de la novela Cuando la bruma se desvanece<b> </b>(Golden Books), de Miguel López García (Barres Castropol, 1954), quien visitará colegios panameños para conversar con estudiantes y profesores sobre esta obra.