Desigualdad en Panamá

Destacan en las expresiones del movimiento popular en Panamá el sector obrero liderado por el SUNTRACS; sectores aglutinados en Centrales obreras como CONUSI, CGTP; organizaciones estudiantiles; gremios de educadores y grupos originarios que han jugado un papel destacado en las luchas por la soberanía y contra las medidas antipopulares. Todos manteniendo presencia y beligerancia en las luchas, en especial las desarrolladas en el 2022 contra el alto costo de la vida; y el 2023 contra el contrato de explotación minera entre el gobierno panameño y la empresa canadiense First Quantum – a las que se suman organizaciones y movimientos ambientalistas. En fechas más recientes, la lucha contra la Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y modifica el régimen de pensiones de la clase trabajadora. De otro lado, se destaca el papel de los medios de comunicación en la formación de percepciones frente a dirigentes y organizaciones del movimiento popular, a los cuales 'satanizan' y colocan en el espacio simbólico de 'los malos', 'los intransigentes', 'los maleantes'; y demás adjetivos de esta naturaleza, promoviendo el odio, la discriminación y por ende el rechazo a todo tipo de interpretación diferente a la de la clase dominante. La particular campaña que mantiene el ejecutivo contra organizaciones y dirigentes del movimiento popular, orientado a 'disminuir a su mínima expresión' a quienes adversan la aplicación de políticas dirigidas al beneficio 'de la empresa privada, sin rubor... de nadie más', se ha realizado con brutal violencia hacia los pueblos originarios (Arimae, Bocas del Toro), y a los trabajadores y trabajadoras (construcción del Hospital del Niño). Todo acompañado de los grandes medios de comunicación, y que ha abierto el compás a la justicia selectiva; así como a lo que conocemos como 'Lawfare', mediante el cual se ejerce el poder del estado para generar procedimientos judiciales, acusaciones penales, demandas o normas jurídicas con el objeto de desacreditar, neutralizar o eliminar adversarios.