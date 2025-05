Docente entre semana, estrella los fines: la vida en el escenario de Yadira Polanco

Yadira Polanco es reconocida como la potente voz femenina del grupo Ritmo Sensacional, de Herminio Rojas.

Gracias a sus compromisos vive con la agenda llena: es docente, estudia una maestría y canta los fines de semana.

Actualmente, cursa una Maestría en Educación Especial en la ciudad de Panamá, trabaja como profesora en una escuela pública y, cada fin de semana, agarra carretera para cumplir con los bailes en el interior.

“Es un poco difícil, pero todo está en la organización”, confesó la artista, que agradeció la comprensión de Herminio Rojas, líder del grupo, cuando por razones de tiempo no logra presentarse en una tarima.

Pero Yadira no se preocupa, porque cuando ella no puede estar, su lugar lo ocupa Daneyla González, a quien califica como una de las mejores voces que tenemos en el país.

Golpe duro: la muerte de ‘Mino’

No todo ha sido fácil para el grupo. Los problemas de salud y luego el fallecimiento de Máximino Mino Marín, voz icónica de grandes éxitos del “Ritmo Sensacional”, los tiene muy tristes.

“Es algo difícil... Compartí seis años con él. Para mí es como de la familia. Es duro, estábamos acostumbrados a compartir tarima con él”, comentó conmovida Yadira.

Aunque la agrupación se ha ido adaptando a la nueva voz, Yadira admite que el legado de Mino es único. “Nadie puede igualar la perfección del gran Mino Marín”, soltó.

Confesó que es inevitable ir a un toque y no recordar los momentos vividos junto a él: “Además de sus enseñanzas, siempre me corregía y me ayudaba. Es un grande”, concluyó.