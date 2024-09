Dos directores emergentes, sobre el escenario del Teatro Balboa

Cuando se enteró de que iba a formar parte de este concierto de la OSN, sintió una sensación de alegría ante tal oportunidad. “Tengo que confesar que me sentí muy nervioso y muy emocionado a la vez, ya que actuaría junto a la primera orquesta del país. Además, quiero resaltar que el Teatro Balboa tiene una acústica excepcional para el concierto que vamos a realizar”, añadió.

Pasión por la música

Desde temprana edad, Pinzón Jiménez ya adquirió el gusto por la música, con una gran afinidad por el ritmo y una capacidad de escuchar música. A pesar de que en su infancia no hubo muchas opciones en Santiago de Veraguas –de donde es oriundo– para tener una educación musical más allá de la enseñanza que podían ofrecer las bandas escolares y los conjuntos típicos y alguno que otro curso en la Escuela de Bellas Artes.

Posteriormente tuvo la posibilidad de realizar estudios en Estados Unidos y Argentina que le abrieron los horizontes para el profesional que es hoy.

“Con estas oportunidades me formo en distintas ramas de la música, no solamente en guitarra clásica sino en dirección coral y orquestal”, aseguró.

Cuando regresó de sus estudios en Argentina, fundó el Coro Polifónico Juvenil que ya lleva once años.

“Una de las cosas en las que creo es el relevo generacional. Nadie es eterno ni indispensable. El nuevo relevo del proyecto del cual yo fui su director está haciendo un excelente trabajo. Esta carrera implica un proceso de formación constante. Hay más de 500 años de historia musical registrada en papel y siempre hay obras que ya se tocaron y hay otras que todavía no han visto la luz. Trabajar en música colectiva, ya sea música de cámara o música orquestal, es un apostolado. También hay que tomar en cuenta que el director de una orquesta no es un creador sino un recreador. Dentro de esa recreación, hay todo un proceso no solo musical sino social en el que cada orquesta suena diferente y tiene una concepción de los parámetros establecidos”, explicó.

Para ser un buen director de orquesta, se debe ser un buen instrumentista además de tener un conocimiento integral de las técnicas de los instrumentos musicales y sus posibilidades, de acuerdo con cada composición. El contexto histórico detrás de cada partitura también es fundamental a la hora de interpretar estas piezas musicales, agrega Pinzón Jiménez.

Ortega, en cambio, sintió esa pasión musical desde el año 2012 cuando integró la banda escolar del Colegio Monseñor Francisco Beckmann. Al igual que Pinzón Jiménez, le encantó la música y tuvo la suerte de que el maestro Gustavo Vega lo guiara durante su camino como músico, lo que le hizo querer continuar una carrera profesional.

Sobre la iniciativa de la OSN, que es de acceso gratuito para toda la población, considera que es una apuesta más por brindar mayor accesibilidad a las artes al público. “Este es un concierto único y especial. Esperamos que todos vayan a verlo”, exhortó.