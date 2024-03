‘Dune 2’ crea un mundo aún más diverso y amplio en la gran pantalla

Pero estos elementos no son los únicos que muestran la creatividad de Villeneuve detrás del lente, puesto que la utilización de distintos estilos de colorización cuentan de una forma innovadora la separación de lo totalitario a la libertad, puesto que los colores vibrantes del desierto de Arrakis se contrastan con el blanco y negro de los Harkonnen y el ascenso del barón villano Feyd-Rautha (Austin Butler), quien se presenta como uno de los símbolos de la narrativa de Villeneuve sobre la crueldad y la desesperanza.

El desierto se profundiza

Entre escena y escena, el desierto se convierte en una trampa y en un campo de entrenamiento para Paul y Chani, cuya relación se profundiza cada vez más, hasta que el destino de Paul se convierte en un péndulo que puede cambiar la vida de los Fremen para siempre.

Según vemos a través de la narrativa de Villeneuve, la presencia de Chani se convierte en la consciencia de la película, puesto que es un cambio importante entre el libro de Herbert y la visión del cineasta.

La hija del emperador, la princesa Irulan (Florence Pugh) narra y participa en la cinta, dando un tono más sobrio y controlado al ritmo de la historia, mientras que Chani se convierte en el corazón de la misma, convirtiendola en una historia de amor en el centro.

La cinta utiliza numerosos close-ups de Zendaya como Chani, puesto que sus expresiones muchas veces hablan más fuerte que sus diálogos contados con los demás personajes o directamente con Chalamet. Su expresividad mantiene viva la llama del interés en la historia de los Fremen y la inevitable transformación de Paul en el posible mesías que tanto esperan. Mientras que la integración de Pugh en el guion le da poco tiempo bajo el reflector, su presencia no es malgastada, sino que se posiciona como un peón en el juego de poder entre el emperador y Paul, pero su personaje hace más que solo narrar, se muestra como una estratega entendida de su rol para el control de Arrakis.

La dinámica de los nuevos personajes se mantiene en equilibrio con los protagonistas, creando una tensión necesaria y entretenida entre ambos bandos.

Pero mientras Chani y Paul se acercan más en su relación, el desierto también se convierte en el maestro de Paul para convertirse en un Fremen honorífico. Sin querer ser spoiler, Villeneuve integra a los gusanos de arena como una gran arma a voluntad de los Fremen, lo que significó una investigación y preparación totalmente nueva por parte de Villeneuve.

“Todo lo que filmamos en las profundidades del desierto no fue fácil”, dijo Villeneuve al sitio especializado IndieWire, “porque quería un nivel de realismo que requiriera que creáramos estructuras gigantes o creadores de sombras para que la luz fuera creíble. Los personajes y todas las secuencias de acción requirieron una enorme cantidad de preparación y logística para proteger al equipo del calor. La única escena en la que no quería comprometerme en absoluto fue la del gusano. Técnicamente requirió mucho tiempo e investigación y desarrollo. Esa fue una de las cosas más complejas que he hecho en mi vida”.

Y lo prueba una y otra vez en la cinta, la cual no nos deja esperando por acción en sus dos horas y media de duración. El director de fotografía Greig Fraser (que ganó el Oscar por Dune) y Villeneuve se dedicaron a recorrer Jordania y parte de Abu Dhabi por sus dunas y hacer del desierto de Arrakis un campo minado, capaz de albergar a miles de Fremen y sus cuevas religiosas, así como los hogares bajo arena.

Entre detalles y momentos de acción entre los Harkonnen y los Fremen, Dune 2 se alza como una de las favoritas en la cartelera actual, posicionándose como una secuela exitosa en su primer fin de semana, logrando un acumulado de $182,5 millones, según estimados Warner Bros. Pictures, mientras que una tercera cinta está en proceso de producción.