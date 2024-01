Echar culpas te aleja de tu liderazgo

Esta conducta es aprendida, no siempre se sabe en qué momento, desde mi experiencia con clientes, en la mayoría de los casos fue adquirida en la infancia, y luego reforzada a través de los años a través de las interacciones de la persona en su vida, además tiene que ver con la gestión de las emociones y la mirada de los padres. Lo bueno, es que se puede cambiar y mejorar. Lo malo, es que requiere de trabajo.

Si observas como responden los niños cuando alguien les pregunta por qué hicieron algo, ellos automáticamente culpan a otro niño. Verás que esa conducta, si no es correctamente corregida puede ser la forma en la cual un adulto se conduzca.

Una de las cosas más importantes que aprendí en mi propio desarrollo personal y liderazgo fue la importancia de “hacerme cargo” de tomar responsabilidad por mis decisiones o por las veces que decidí no tomarlas, en ese caso también estaba tomándolas.

El camino fácil

Es muy común ver en sesión de coaching a personas que echan la culpa a la pareja cuando se separan, al jefe cuando no los hace crecer en la organización, a los hijos cuando no hacen lo que ellos quieren, etc.

Una de las principales acciones que yo misma hago como mentora, es ayudar a la persona a que identifique esa actitud, ese patrón de conducta, como puntapié inicial para comenzar un proceso de “autoliderazgo” dado que no se puede crecer o mejorar, y menos cambiar, si no comienzo por identificar cómo hago las cosas.