Edwin Cedeño recibe homenaje en el Día Mundial del Teatro

El pasado viernes 28 de marzo, día en el que se conmemoraba el Día Mundial del Teatro, el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá (ASDAP) realizaron un emotivo reconocimiento en vida al teatrista panameño Edwin Cedeño, en un homenaje que se llevó a cabo en el Auditorio Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Cedeño – quien aseguró a este diario en septiembre de 2025 que su legado será fundamentado en la transmisión de sus conocimientos a las nuevas generaciones – está detrás de 225 obras de teatro que se han presentado a lo largo de sus cinco décadas levantando el telón para contar una historia en cada función al tiempo que era conocido por su habilidad de formar a las actuales y nuevas camadas de artistas que forman parte de la escena cultural en Panamá.

De acuerdo a la viceministra de Cultura Arianne Benedetti – presente en el acto – la trayectoria de Cedeño se traduce en un “invaluable aporte al desarrollo de las artes escénicas en el país, resaltando su compromiso, disciplina y pasión por un arte que “requiere público, colaboración y entrega, siendo el espacio donde todo es posible”, aseguró según una nota de prensa de MiCultura en un acto de homenaje en el que Cedeño agradeció visiblemente emocionado el reconocimiento conjunto entre MiCultura y ASDAP.

En el mismo acto, también se aprovechó la ocasión para anunciar las nueve propuestas que fueron seleccionadas para el Festival Experimental de Monólogos y Bipersonales 2026, una iniciativa que busca incentivar la formación, investigación, participación y presentación de obras teatrales, así como el fortalecimiento del talento local.

Las obras seleccionadas son: Viejo Mar (Jaime Newball), Mujer Derecho (William Castro), Insomnio Asistido (Jessica Vásquez), Zaratustra (Ariadne Betancourt), Memoria Prohibida (Omar Herrera), El Banquete de los Desaciertos (Roy Williams), Entre Vacíos y Telarañas (Mariela Aragón Chiari), ¿En qué lío me metí? (Jeidis Soto) y Hablemos de lo que no hemos vivido (Sandy Correa). Los jurados responsables de hacer esta selección fueron tres especialistas del teatro panameño como Alondra Badan, Yarelí Cartín Horta y Carlos Algecira.

Se prevé que el festival se lleve a cabo del 18 al 31 de mayo en varios puntos de la ciudad de Panamá. Asimismo, su programación contará con talleres, conversatorios y actividades formativas.