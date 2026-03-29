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Vida y cultura

Edwin Cedeño recibe homenaje en el Día Mundial del Teatro

Diferentes personalidades del teatro panameño se dieron cita para homenajear a Edwin Cedeño.
Diferentes personalidades del teatro panameño se dieron cita para homenajear a Edwin Cedeño.
La viceministra de Cultura Arianne Benedetti otorga el reconocimiento a Edwin Cedeño.
La viceministra de Cultura Arianne Benedetti otorga el reconocimiento a Edwin Cedeño.
Julio César Herrera brinda su monólogo ‘El de Betty’.
Julio César Herrera brinda su monólogo ‘El de Betty’.
Por
José Vilar
  • 30/03/2026 00:00
El teatrista panameño fue homenajeado en vida por su aporte a las artes escénicas durante el Día Mundial del Teatro, en un acto donde también se anunciaron las obras del Festival de Monólogos 2026 y se presentó el monólogo ‘El de Betty’, junto a actividades formativas impulsadas por ASDAP

El pasado viernes 28 de marzo, día en el que se conmemoraba el Día Mundial del Teatro, el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá (ASDAP) realizaron un emotivo reconocimiento en vida al teatrista panameño Edwin Cedeño, en un homenaje que se llevó a cabo en el Auditorio Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Cedeño – quien aseguró a este diario en septiembre de 2025 que su legado será fundamentado en la transmisión de sus conocimientos a las nuevas generaciones – está detrás de 225 obras de teatro que se han presentado a lo largo de sus cinco décadas levantando el telón para contar una historia en cada función al tiempo que era conocido por su habilidad de formar a las actuales y nuevas camadas de artistas que forman parte de la escena cultural en Panamá.

De acuerdo a la viceministra de Cultura Arianne Benedetti – presente en el acto – la trayectoria de Cedeño se traduce en un “invaluable aporte al desarrollo de las artes escénicas en el país, resaltando su compromiso, disciplina y pasión por un arte que “requiere público, colaboración y entrega, siendo el espacio donde todo es posible”, aseguró según una nota de prensa de MiCultura en un acto de homenaje en el que Cedeño agradeció visiblemente emocionado el reconocimiento conjunto entre MiCultura y ASDAP.

En el mismo acto, también se aprovechó la ocasión para anunciar las nueve propuestas que fueron seleccionadas para el Festival Experimental de Monólogos y Bipersonales 2026, una iniciativa que busca incentivar la formación, investigación, participación y presentación de obras teatrales, así como el fortalecimiento del talento local.

Las obras seleccionadas son: Viejo Mar (Jaime Newball), Mujer Derecho (William Castro), Insomnio Asistido (Jessica Vásquez), Zaratustra (Ariadne Betancourt), Memoria Prohibida (Omar Herrera), El Banquete de los Desaciertos (Roy Williams), Entre Vacíos y Telarañas (Mariela Aragón Chiari), ¿En qué lío me metí? (Jeidis Soto) y Hablemos de lo que no hemos vivido (Sandy Correa). Los jurados responsables de hacer esta selección fueron tres especialistas del teatro panameño como Alondra Badan, Yarelí Cartín Horta y Carlos Algecira.

Se prevé que el festival se lleve a cabo del 18 al 31 de mayo en varios puntos de la ciudad de Panamá. Asimismo, su programación contará con talleres, conversatorios y actividades formativas.

Monólogo ‘El de Betty’

De igual forma, la programación del acto del Día del Teatro incluyó la presentación del monólogo ‘El de Betty’, en el que el actor colombiano Julio César Herrera narra su experiencia sobre cómo ha sido su carrera profesional al ser siempre asociado con ese personaje.

En una entrevista sostenida con La Estrella de Panamá, Herrera contestó a este diario que este es un tema que trata largo y tendido en el espectáculo, al ser consultado sobre si para él ese rol actoral le supuso un halago o un castigo permanentes. “Es justamente ese dilema: si es un halago o un castigo. En el espectáculo cuento mi vida, desde mis inicios hasta hoy, y reflexiono sobre cómo los actores muchas veces somos recordados por un solo personaje”, apuntó el actor.

Sobre el éxito internacional que supuso ‘Yo Soy, Betty La Fea’ y su capacidad de conectar con públicos de otras latitudes, no solo el latinoamericano, gracias al ingenio de su creador, el guionista y productor colombiano Fernando Gaitán. “El impacto global de ‘Yo Soy, Betty La Fea’, se debió a su autenticidad. “La magia de Fernando Gaitán fue contar una historia local que se volvió universal. Cuando algo se cuenta con verdad, conecta con todo el mundo. Podemos encontrar esos personajes en cualquier país”, agregó.

Tanto Herrera como su esposa, la cantante y actriz Aida Bossa estuvieron presentes esta semana en Panamá para brindar masterclasses gratuitas con el objetivo de empoderar a los actores panameños gracias a la gestión de la ASDAP. Herrera impartió el pasado 25 de marzo la clase ‘Juego y Resistencia’, un espacio de entrenamiento actoral que explora el juego, la presencia escénica, la confianza y la conexión con el cuerpo.

En cambio, Bossa ofreció también en esa fecha ‘Mi Voz Origen’: un viaje hacia el descubrimiento y la liberación de la voz propia, integrando cuerpo, emoción y técnica. Ambas conferencias tuvieron lugar en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes.

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