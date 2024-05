El amor a través de la óptica de Annette Bárcenas

Al ser recibido en su casa por su esposo Raúl, el equipo periodístico de La Estrella de Panamá encuentra a Annette Bárcenas ocupada en su estudio de arte en el que se embarca ilusionada en nuevos proyectos artísticos que copan el espacio. Entre las más conocidas obras de esta artista está su serie ‘Mara y Ñon’ que, a través de los años, adquirió varias vidas y su representación de los guayacanes. Ambas creaciones, así como el resto de sus pinturas, tienen un significado profundo tal como detalló en esta entrevista .

Una de sus series más destacadas ‘Mara y Ñon’ refleja a una pareja de dos marañones que se encuentran juntos en actitud romántica y en diferentes escenarios situados ya sea a la luz de la luna llena o en el atardecer. A medida que fue evolucionando el concepto artístico, ella lo asoció cada vez más con la historia de amor y su relación de pareja.

“Para mí, ‘Mara y Ñon’ tienen un propósito especial, queremos hablar del amor entre los esposos, de los valores familiares y ese carácter incondicional de la familia ya sea de sangre o de corazón, porque es la gente que está para ti siempre. Estas son cosas que no se pueden perder. ‘Mara y Ñon’ también se remonta a mi infancia cuando me iba con mis abuelos a playa Corona, en San Carlos. Recuerdo que mi abuela guardaba las pepitas de los marañones que estaban en los árboles de la casa de playa, y después las asábamos de forma artesanal. Los marañones me conectan con la infancia y me llevan a mis abuelos. Con el tiempo me di cuenta de que ‘Mara y Ñon’ para mí es la familia y los superpoderes que tienen los abuelos, ya que cada vez que había una situación adversa, sentías que todo iba a estar bien mientras asabas esas pepitas de marañón en el patio. Y es que los abuelos tienen eso, cuando estás alrededor de ellos sientes que todo va a estar bien”, expresó.

Otro punto en el que se concentra esta serie artística es en el carácter incondicional de la unión familiar, en un contexto en el que lo negativo siempre se cuela en las redes sociales. Es así que Bárcenas decide contrarrestar los contenidos negativos que se encuentran en ellas, con el positivismo de sus obras cargadas de este tipo de mensajes que buscan también resaltar la fraternidad que debe haber entre los distintos miembros de la familia, tales como los abuelos, los padres y los hermanos.

“También ‘Mara y Ñon’ es el reflejo del amor que nos profesamos mi esposo Raúl y yo. Recuerdo que a los tres meses de casados, nos fuimos a un retiro del movimiento de la Iglesia católica “Matrimonios en victoria”. Desde entonces, no sabemos cómo es una vida matrimonial sin este movimiento, porque participamos en todo lo posible allí. Eso le dio más forma a la serie ‘Mara y Ñon’, porque realmente hemos emprendido una vida juntos como pareja de la mano de Dios y siempre hemos hecho cosas juntos todo el tiempo. Esto ha cimentado mejor ese concepto”, expresó.

La historia de amor de Annette y Raúl –quien padece de osteogénesis imperfecta– se remonta décadas atrás cuando coincidieron por primera vez en quinto grado de primaria. Seguidamente, se encontraron en la misma universidad, pero no coincidían tanto porque Annette estudiaba leyes y Raúl, informática. Pasan los años, y un amigo en común los reúne, y es entonces cuando ellos sienten amor el uno por el otro. Lo que más le llamó la atención a Bárcenas era su amor genuino y caballerosidad que se expresaba en la gentileza y la amabilidad con la que trataba a sus padres y a sus amigos. Un elemento que resultó cautivador para ella.

Las obras de la serie ‘Mara y Ñon’ han tenido un gran éxito. Al punto que muchas personas se acercan a la artista para que les confeccione pinturas personalizadas al estilo de ‘Mara y Ñon’, ya sea como una familia de marañones o, hasta en el extremo de los casos, una Mara embarazada para regalársela a una futura madre.