El Festival Ícaro se expande al interior del país

Ana Endara (Panamá): Directora y guionista documentalista, reconocida por ‘Reinas’, que ganó el Grolsch Discovery Award en el Festival de Cine de Toronto 2013. También recibió el premio al Mejor Documental de Centroamérica en el Festival Ícaro y ha explorado narrativas sobre el sentido de pertenencia panameña.Rodrigo Quintero Arauz (Panamá): Cineasta y jurado en festivales, con formación en la Escuela Internacional de Cine y TV (Cuba). Ha dirigido cortometrajes como ‘Chilibre’, ‘Entropía’, ‘Volver a Ella’ y ‘Estanislao’. Su ópera prima, ‘Me dicen el Panzer’, fue apoyada por los fondos Ibermedia y Cine de Panamá. Katia Lara (Honduras): Documentalista destacada con obras premiadas como ‘¿Quién dijo Miedo?’. Ha sido reconocida en festivales como Ícaro, Guadalajara, Suchitoto y Ecofalante por su abordaje humanista y compromiso con la memoria centroamericana.