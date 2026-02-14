El fuego de Alura

Luces tenues, coloridos murales en sus paredes, velas y flores. Así podemos describir el ambiente de Alura la noche de su inauguración. Los invitados fueron ubicándose en sus puestos mientras que la música de dj amenizaba las primeras horas de la noche. ¿Le ofrecemos un cóctel? El menú de la noche nos ofrecía cinco opciones. Quisimos probar el Tokyo Spritz, con cordial de sandía, celery y sake, Aperol, vodka Grey Goose y top de espumante de la casa. Alura lo describe como 'una combinación perfecta de fruta tropical con toques clásicos'. Ciertamente ofrece la frescura de un spritz mientras que el sabor de la sandía lo diferencia de los ya conocidos. Luego probamos un Colonial, con tepache de piña y lulo, mezcal de la casa y tequila terminado con espuma de horchata clásica. Su presentación, bajo una campana que conserva el ahumado, es teatral y sus sabores muy equilibrados. También hubo opciones sin alcohol.