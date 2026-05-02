El heroísmo nacido del desastre: la tragedia del Polvorín

La explosión del polvorín fue de tal magnitud que dejó muertos y numerosos heridos entre bomberos, policías y civiles. La tragedia marcó a la joven nación con la pérdida de seis bomberos que acudieron al llamado de emergencia: Félix Antonio Álvarez, Luis de Bazach, Juan Bautista Beltrán, Luis Buitrago, Alonso Teleche y Faustino Rueda.Además de los fallecidos, varios oficiales resultaron heridos, entre ellos el comandante Darío Vallarino y otros miembros del cuerpo de rescate. El suceso no solo dejó pérdidas humanas. También causó grandes daños materiales y sembró el temor en la población, que comprendió la dimensión del peligro al que se enfrentaban quienes acudían a combatir incendios en aquella época.