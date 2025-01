El hombre detrás de Mr. Bean, Rowan Atkinson, cumple 70 años

Rowan Sebastian Atkinson nació el 6 de enero de 1955, en Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra. El hombre que le dio vida a uno de los personajes más relevantes de la comedia mundial, Mr. Bean, hoy cumple 70 años.

Atkinson creció en una familia de empresarios en el noreste de Inglaterra, así reseña Infobae. Fue el menor de cuatro hermanos. Su futuro no estaba encaminado hacia las artes, pues estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Newcastle y más tarde completó una maestría en Oxford.

Sin embargo, cuando estaba en la universidad se unió a un grupo de teatro y comenzó a escribir sketches junto a su compañero Richard Curtis, quien más tarde sería reconocido como guionista de éxitos como Notting Hill y Love Actually.

En el Festival de Edimburgo, Atkinson impresionó con un sketch humorístico en el que interpretaba a un estricto maestro escolar. Esto marcó el comienzo de su reconocimiento como comediante en la escena británica.

En 1979, se dio a conocer con el programa satírico de televisión Not the Nine O’Clock News, y en 1981 se convirtió en el más joven en protagonizar un espectáculo individual en el West End de Londres.