El pabellón de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia fue un éxito

Reconocimientos

El pabellón panameño captó la atención de críticos especializados y de destacados medios internacionales. Fue incluido en la prestigiosa lista de “Venice Biennale 2024: the must-see pavilions around town” de The Art Newspaper.

“Los sonidos y las imágenes de la migración, junto con la tierra áspera sobre la que tiene lugar, llenan el pabellón de Panamá, ubicado en un tranquilo callejón cerca del Arsenale. Cuatro artistas están representados, cada uno explorando los estrechos lazos de Panamá con las historias de movimientos migratorios”, destacó el periódico.

También, publicaciones internacionales como Le Monde (París), ArtReview (Londres) y Artforum (Nueva York) resaltaron la calidad artística del pabellón panameño, así como la relevancia del tema abordado:

“La participación de Panamá en la Bienal de Venecia 2024 es una revelación. El pabellón ha sido destacado por su poderosa exploración de la migración, como se refleja en la exposición ‘Surcos: En el cuerpo y en la tierra”, Art Review.

“Artforum ha elogiado la muestra por su enfoque conmovedor sobre la conexión de Panamá con las historias de migración, especialmente a través de obras que profundizan en la experiencia humana del desplazamiento”, Art Forum.

”Entre las obras que abordan las tragedias migratorias, destaca por la inmediatez de su lenguaje plástico, siendo una de las más poderosamente evocadoras de la Bienal”, Le Monde.

Además, Panamá fue nombrado como uno de los pabellones más ‘instagrameables’ de este año por la revista digital Complex, que resalta cómo las obras transportan a los visitantes al corazón de la selva panameña, creando una atmósfera única donde las historias de los panameños y los sonidos del Darién hacen olvidar por un momento que se está en Venecia y no en Panamá.