El patronato del Teatro Nacional lanza su primera producción

Tras siete años desde su creación, el Patronato del Teatro Nacional de Panamá dará inicio a su primer montaje, Come From Away, una producción que relata los sucesos reales ocurridos en Gander, Canadá, durante los días posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre. El escenario panameño que ha albergado obras como Mamma Mía, 1903 y Grease contará con la dirección de Malky Zebede y César Robles, la coreografía de Eileen FulaFlow de Icaza, la dirección de orquesta de Eduardo Charry y la dirección musical de José Pepe Casís y Diana Durán.

“Hasta el momento solo habíamos realizado coproducciones. Invitábamos a otra productora que se encargaba de levantar una parte del proyecto y nosotros completábamos la otra parte”, informó a La Estrella de Panamá el director artístico César Robles, desde el Teatro Nacional. “Esta es la primera vez que el patronato trabaja por sí solo para presentar una obra”.

Come From Away se estrenará el 24 de septiembre y estará en cartelera hasta el 6 de octubre. En su escenario serán 12 artistas principales encargados de brindar vida a tres o cuatro personajes cada uno en una sola escenografía que se utilizará a lo largo de la obra.

“Este año, el tema que manejó el Teatro Nacional en sus presentaciones fue la conexión humana. Por ende, Dear Evan Hansen retrata el aspecto familiar y social y Come From Away trata sobre la conexión comunitaria. El próximo año nuestro concepto apuntará a los textos panameños”.

Al ser esta la primera obra del patronato del Teatro Nacional, el diario quiso indagar más a fondo sobre la entidad, sus inicios y planes futuros.