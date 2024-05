En relación al movimiento del realismo mágico, en el que el artista se inspiró para realizar esta obra, aseguró que pintaba sin saber que lo que estaba plasmando era realismo mágico. “Yo no sabía qué era eso. Cuando me enviaron los parámetros desde París, eché la mirada para atrás y pensé que el realismo mágico que plasmaba en mis obras era totalmente un reflejo de lo que me están indicando en los puntos claves. Sí es cierto que yo leía a Asturias y García Márquez pero no había asociado su obra con mi arte. Yo iba por libre desde hace muchos años hasta esta parte. Yo incursioné en muchos estilos estando por cinco años aprendiendo artes visuales en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y aprendí muchísimo del arte abstracto, del expresionismo, del impresionismo, etc.”, explicó.

“Me siento muy alegre y muy contento de representar a Panamá. Casi me da algo cuando me entero que me escogieron. Es una emoción muy grande porque estar tan lejos y representar a Panamá allá en Francia es muy emocionante. Es un honor que de los 150 artistas, me hayan seleccionado. A mí me escogieron porque la pintura se alinea con los parámetros del realismo mágico como lo son la iluminación, la parte realista, la parte surrealista, la parte fantástica así como otras cosas que componen el realismo mágico. Lo que procuré poner en mi propuesta es que haya mucha fantasía y mucha tranquilidad así como mucha imaginación. A mí no me cuesta mucho ser creativo y plasmar esa creatividad en una imagen. Es algo que tengo innato”, aseguró el artista.

El estilo y la disciplina de un artista

Rivera – quien acaba de participar en la exposición Paisaje-Panamá que se realizó en marzo pasado en la Galería Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá, con la que buscó conmemorar 50 años de producción artística – exhibe a través de sus últimas obras a un Panamá que se caracteriza por su abundancia de especies como las mariposas y, al mismo tiempo, busca con su arte que la población tome conciencia de la necesidad de preservar el agua, en momentos en los que se vive una importante sequía.

El artista comenzó su trayectoria artística en 1973. Oriundo de La Villa de Los Santos, empezó a pulir su talento en la escuela secundaria y gracias a una beca del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos se formó en México. Luego regresó a Panamá donde trabajó en diversos sitios como la Escuela de Bellas Artes del entonces Instituto Nacional de Cultura, la Universidad del Arte Ganexa y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, donde se encuentra dictando clases actualmente.

“Nunca dejé de seguir produciendo todos los días y tengo una disciplina firme. Todos los días yo dibujo. Siempre digo que el hábito hace al maestro. Cualquier disciplina que uno practique, si uno no la ejercita no sirve para nada. El talento, la disciplina y el esfuerzo son clave. Por otro lado, el arte es una carrera muy dura y difícil y aquí en Panamá todavía no se valora mucho el arte pero tenemos que seguir la lucha. Yo no culpo al panameño, yo le echo la culpa a la educación, que si bien prepara al estudiante en cuestiones académicas, se toca poco la parte intelectual y artística. Si no se enseña a valorar el arte desde niño, cómo a estas alturas se va a valorar. Y es entonces cuando muchos se preguntan ¿para qué sirve el arte? El arte engrandece el alma y el espíritu y engrandece al país. Tan solo hay que fijarse en el acervo cultural de países como México, Argentina, países de Europa y demás. Tenemos que valorar nuestro acervo cultural y elevar el nombre de Panamá donde quiera que vayamos. El hecho de que yo esté en París representando al país es un orgullo para todos los panameños. El arte no lo valoramos porque no nos han enseñado a valorarlo”, señaló.

Rivera – quien complementó posteriormente sus estudios de arte en Brasil, Perú y Cuba – dice que el talento sea cual sea debe ser desarrollado a la máxima expresión.

“La vocación es un llamado a mantenerse firme en lo que a uno le gusta hacer. Por ejemplo, en la universidad veo a muchachos muy talentosos pero, a la vez, muy indisciplinados. Si uno tiene talento pero no disciplina, no se va a ninguna parte por lo que reitero que el talento, la vocación, el esfuerzo y la disciplina son indispensables en todo sentido. Y, por último, digo que uno tiene que ser honesto consigo mismo y no imitar a otros obedeciendo al carácter único e irrepetible de cada uno. La única competencia es con uno mismo y cada día hay que hacer las cosas mejor”, remató.