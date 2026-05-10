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Vida y cultura

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh desata la nostalgia entre miles de fanáticos

Amaia Montero aseguró ante los presentes que estuvo en los peores momentos de su vida. Sin embargo, pudo salir adelante y se reunió con sus compañeros de toda la vida.
Amaia Montero aseguró ante los presentes que estuvo en los peores momentos de su vida. Sin embargo, pudo salir adelante y se reunió con sus compañeros de toda la vida.
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José Vilar
  • 11/05/2026 00:00
La banda española volvió a reunirse con su vocalista original, 18 años después de su salida del grupo, en un multitudinario concierto celebrado en Vizcaya ante 30 mil personas. El espectáculo, cargado de nostalgia y clásicos como ‘Rosas’ y ‘20 de enero’, marcó el inicio de una gira aniversario con 35 fechas y más de 400 mil entradas vendidas en toda España

La banda española ‘La Oreja de Van Gogh’ tenía mucho que contar, tal como reza el nombre de su gira con la que la vocalista original Amaia Montero se reencuentra con sus compañeros Xabi San Martín (teclados, composición y coros), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería) 18 años después de su salida del grupo.

Este fin de semana se reunieron en el País Vasco – donde comenzó todo junto con Pablo Benegas (guitarra y coros), quien decidió no participar en esta etapa de la agrupación – y lograron congregar en la localidad de Vizcaya a 30,000 personas con un popurrí producto del cancionero que produjeron desde hace 30 años cuando en el año 1996 se lanzaron al ruedo musical con el disco ‘Dile al sol’.

Según reportó el diario local El Correo de Bilbao, los asistentes al concierto inmediatamente corearon la primera canción que se tocó sobre el escenario: ‘20 de enero’. Después de ella, vinieron ‘Deseos de cosas imposibles’ y ‘El último vals’. Esta última correspondiente con la etapa de la anterior vocalista Leire Martínez, quien asumió el rol de ser la voz del grupo donostiarra cuando Montero abandonó el grupo en el 2007 para perseguir una carrera como solista.

“Hubo momentos en los que pensé que nunca iba a volver a pisar un escenario. Estaba perdida, totalmente perdida, hasta el punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno y no es una forma de hablar. Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy (...) Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado, la vida, la música. (...) Mi grupo, mis chicos, mis compañeros. Esta noche vamos a cantar”, dijo Amaia Montero en toda una declaración de intenciones.

El público devolvió ese cariño con vítores de alegría por su regreso, mientras que en las primeras filas los fanáticos sostenían las pancartas: ‘Gracias por volver’.

De esta forma habló Montero en el primer escenario que pisa desde que acompañó en el 2024 a Karol G en Madrid sobre el escenario después de retirarse por un tiempo por problemas personales que le impidieron continuar con su carrera artística. En esa presentación, dio pistas sobre un regreso a la música y cantó otra de las míticas canciones del grupo ‘Rosas’.

De este modo, tanto para los fanáticos como para la misma banda en sí, se produjo una especie de viaje en el tiempo a través de la discografía del grupo, especialmente aquellos discos que contienen el timbre de voz usual de Montero y que unen en un cordón umbilical emocional a esos fanáticos quienes – de algún modo – los asocian a la banda sonora de su vida. No faltó ‘Rosas’, ‘Muñeca de trapo’, ‘Soledad’, ‘Perdida’, ‘Cuídate’, ni mucho menos el tema que marcó el regreso de Amaia al grupo en el pasado Día de Año Nuevo: ‘Todos estamos bailando la misma canción’.

Todo ello en un concierto cuyos acordes en la guitarra fueron interpretados por Imanol Goikoetxea, el guitarrista invitado quien trabajó con muchas estrellas, entre ellas, el cantante Álex Ubago.

La nostalgia, presente

Una de las asistentes al concierto, Maitane Vierbucher, aseguró al diario El País que el espectáculo fue una oportunidad con reconectar con aquellas sensaciones que sintió cuando escuchó a La Oreja de Van Gogh por primera vez, cuando tenía 20 años de edad.

“Los dos primeros discos los escuché muchísimo, luego ya me fui descolgando”, admitió Vierbucher, si bien aseguró que la banda le ha traído “buenísimos recuerdos de fiestas o del verano”.

Esta misma sensación la compartió con Elena Arrigezabal, de 26 años de edad, quien rememoró que escuchaba a La Oreja de Van Gogh desde su infancia.

Por su lado, Ibon Delgado – residente en Mánchester (Reino Unido) – decidió viajar a Vizcaya para ver al grupo musical con el que creció. “Había que apoyarles. Mi primer concierto fue con ellos y es la banda con la que he crecido”, manifestó. Lo mismo hicieron las chicas Ainhoa Zulueta, Araitz Peña e Irati Amezaga, para quienes este concierto les ha supuesto un reencuentro aunque ellas no se conocieran del todo. Solamente a través de la música de La Oreja de Van Gogh que escucharon a través del verano.

“Hemos conectado en la primera canción tanto con Amaia, como entre nosotras, aunque no nos conociéramos cuando estábamos en la escuela. Es una memoria colectiva”, describen.

Y es precisamente a ese espíritu colectivo al que apeló La Oreja de Van Gogh para confeccionar el orden con el que las canciones iban a ser interpretadas en una gira con 35 fechas contempladas en toda España y en la cual se despacharon más de 400,000 entradas, según reveló el diario El Mundo.

En la página web de La Oreja de Van Gogh, los fanáticos pudieron ayudar al grupo a seleccionar el orden con el que iban a presentarse las canciones en los conciertos de la gira mientras que en el apartado en conmemoración al 30 aniversario del grupo, sus seguidores pueden dejar sus fotografías y recuerdos para dejarles saber lo que significó la banda en sus vidas.

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