El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh desata la nostalgia entre miles de fanáticos

La banda española ‘La Oreja de Van Gogh’ tenía mucho que contar, tal como reza el nombre de su gira con la que la vocalista original Amaia Montero se reencuentra con sus compañeros Xabi San Martín (teclados, composición y coros), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería) 18 años después de su salida del grupo.

Este fin de semana se reunieron en el País Vasco – donde comenzó todo junto con Pablo Benegas (guitarra y coros), quien decidió no participar en esta etapa de la agrupación – y lograron congregar en la localidad de Vizcaya a 30,000 personas con un popurrí producto del cancionero que produjeron desde hace 30 años cuando en el año 1996 se lanzaron al ruedo musical con el disco ‘Dile al sol’.

Según reportó el diario local El Correo de Bilbao, los asistentes al concierto inmediatamente corearon la primera canción que se tocó sobre el escenario: ‘20 de enero’. Después de ella, vinieron ‘Deseos de cosas imposibles’ y ‘El último vals’. Esta última correspondiente con la etapa de la anterior vocalista Leire Martínez, quien asumió el rol de ser la voz del grupo donostiarra cuando Montero abandonó el grupo en el 2007 para perseguir una carrera como solista.

“Hubo momentos en los que pensé que nunca iba a volver a pisar un escenario. Estaba perdida, totalmente perdida, hasta el punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno y no es una forma de hablar. Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy (...) Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado, la vida, la música. (...) Mi grupo, mis chicos, mis compañeros. Esta noche vamos a cantar”, dijo Amaia Montero en toda una declaración de intenciones.

El público devolvió ese cariño con vítores de alegría por su regreso, mientras que en las primeras filas los fanáticos sostenían las pancartas: ‘Gracias por volver’.

De esta forma habló Montero en el primer escenario que pisa desde que acompañó en el 2024 a Karol G en Madrid sobre el escenario después de retirarse por un tiempo por problemas personales que le impidieron continuar con su carrera artística. En esa presentación, dio pistas sobre un regreso a la música y cantó otra de las míticas canciones del grupo ‘Rosas’.

De este modo, tanto para los fanáticos como para la misma banda en sí, se produjo una especie de viaje en el tiempo a través de la discografía del grupo, especialmente aquellos discos que contienen el timbre de voz usual de Montero y que unen en un cordón umbilical emocional a esos fanáticos quienes – de algún modo – los asocian a la banda sonora de su vida. No faltó ‘Rosas’, ‘Muñeca de trapo’, ‘Soledad’, ‘Perdida’, ‘Cuídate’, ni mucho menos el tema que marcó el regreso de Amaia al grupo en el pasado Día de Año Nuevo: ‘Todos estamos bailando la misma canción’.

Todo ello en un concierto cuyos acordes en la guitarra fueron interpretados por Imanol Goikoetxea, el guitarrista invitado quien trabajó con muchas estrellas, entre ellas, el cantante Álex Ubago.