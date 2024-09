El techo de cristal de la música está en la producción, señala la panameña Yahaira Osiris

La panameña Yahaira Osiris, quien cuenta con más de veinte años de experiencia a sus espaldas en la industria musical latinoamericana, aseguró que, en este sector, uno de los principales techos de cristal para las mujeres se encuentra en el área de producción.

“En Panamá no tenemos mujeres productoras y es preocupante. Todo eso está manejado por hombres, lo que no significa que no exista interés. A lo mejor hay alguna chica que lo está haciendo, pero no tiene la oportunidad, el espacio o la visibilidad para entrar en la industria”, aseveró Osiris en una entrevista con EFE, en Quito, con motivo de su participación en el congreso ‘Sonidas. Juntas Sonamos’, que busca fomentar la igualdad en este ámbito.

La promotora y publicista señaló que este techo de cristal es patente en toda la región y que se evidencia en que, hasta hace poco, las mujeres apenas representaban el 1 % de las personas premiadas con un Latin Grammy en el área de producción.

La también fundadora del Primer Encuentro Latinoamericano de Mujeres en la Industria Musical (MIM Latam), que este octubre celebrará su cuarta edición, achacó esta realidad al “sistema”, que brinda diferentes oportunidades en base al género. “Esto no solo pasa con la música. Lo vemos con todas las profesiones”, denunció.

Visibilizar trabajo de productoras

Ante este contexto, Osiris incidió en la necesidad de visibilizar a las productoras y a las demás mujeres que ya ostentan cargos de responsabilidad en este sector para crear referentes, inspirar así a las jóvenes y transmitirles el mensaje de que “sí pueden dedicarse a la producción y que también pueden obtener grandes logros como cualquier otro hombre”.

“Cuando hablamos de mujeres en la música solo pensamos en la cantante y a lo mejor en la compositora, pero las mujeres están también en la parte técnica, en la producción, e incluso en la fotografía o el diseño gráfico”, matizó.

En este sentido, recordó emocionada que, si bien fueron varones los que le abrieron las puertas en este ámbito laboral, quien verdaderamente la inspiró en sus inicios fue una de las pocas promotoras de una gran compañía de música. “Para mí ese referente fue mucho más significativo”, dijo.

Asimismo, Osiris denunció que también existe una profunda brecha salarial, la cual se agranda si las mujeres deciden ser madres, a lo que se suma, agregó, las dificultades para conciliar la vida profesional y laboral.

Agresiones sexuales

“No puedo hablar por el contexto de las otras porque a lo mejor lo desconozco, pero sí creo que ocurre porque a mí me ocurrió”, señaló Osiris preguntada por las agresiones sexuales en la industria musical.

A este respecto, apuntó que “hay muchas razones por las que no se habla del tema, lo que no significa que no ocurran”. Entre estas razones, se encuentran las relaciones de poder o estar en desventaja, como fue su caso, según aclaró.

En efecto, la promotora panameña compartió que ha necesitado tiempo para reconocer esta y otras violencias machistas que ha sufrido. “Han tenido que pasar 20 años para darme cuenta de todas las veces que estuve en algún momento en desventaja o las veces en las fui violentada”, expresó Osiris.

Pero valoró positivamente que cada vez se visibilicen más estas problemáticas y se generen espacios de encuentro con el fin de “crear una industria mucho más sana, diversa e igualitaria, pero sobre todo mucho más humana”, concluyó.