El trazo aventurero de Edgardo López

Su espíritu lo llevó a seguir adelante con sus anhelos de andar con pinceles, paletas y caballetes. Por lo que en 1987 toma clases privadas con Eduardo Augustine (1956). 'A mí me inspiró mucho la obra del maestro Augustine por el tema pueblerino y poético de sus puertas y ventanas. Luego su dominio realista me motivó a experimentar ese estilo en el acrílico'.En 1990 toma valor y participa en el Concurso Nacional de Pintura que organizaba el entonces Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura). 'En ese certamen mi obra clasificó y ya me asomaba con pasión al ambiente artístico de Panamá, compartiendo paredes con grandes maestros de la plástica'.Estas experiencias le fueron brindando la fuerza de voluntad para continuar con sus planes y acto seguido ocurre algo que impacta de manera significativa a su desarrollo personal: en 1992 fue seleccionado para la 1ª Bienal de Arte Pictórico del Museo de Arte Contemporáneo. 'En ese certamen, con un jurado internacional, mi obra volvió a ser seleccionada y compartí el museo con Carlos González Palomino (1943-2013) y Desiderio Sánchez (1929-2024), y allí ya me creía pintor'.Las experiencias fueron en aumento, ya que en 1994 participa en el Concurso Bacardí de Pintura Ecológica. 'Tuve la bendición que en la inauguración de la exposición mi obra fue la primera venta de la noche y esa satisfacción me dio mayor confianza para seguir y confiar en un futuro artístico'.En el 2001 recibe una Mención Honorífica en el Certamen Nacional de Arte Obrero del Instituto Panameño de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo. 'Allí sucedió algo jocoso, mi obra se llamaba La Indeseable y era una cucaracha hiperrealista que los visitantes en la exposición le pasaban de largo apestados por lo indeseable que era esa cucaracha. Parecía que caminaba, salió premiada, luego para una subasta me pidieron que participara con otra cucaracha y se vendió muy bien'.Entre los años de 2010 y 2024 ha participado en variadas individuales y colectivas en centros culturales y en plazas comerciales. 'Yo doy mucha docencia y al público le encanta que el artista se desprenda y entable una conversación sobre las obras y eso es importante porque puedes despertar en ellos el conocer más de los pintores panameños'.