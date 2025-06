‘En mi ADN siempre está generar valor a otros’

Cuéntanos un poco sobre las áreas en que trabajas.

¿Cuál es la empresa donde más disfruta ejercer?

En MD Holding como agencia de relaciones públicas puedo conocer diferentes historias y llevarlas al conocimiento general. Es donde siento que puedo utilizar mi talento y mis dones por completo para ayudar a otros. Lo que más conecta con mi propósito es eso, ayudar a otras personas a divulgar información interesante desde el área de educación, salud e incluso cultura. Te cuento una anécdota que simboliza todo esto que menciono. En 2023 conocí al coro de niñas de San Miguelito. En esos momentos necesitaban recaudar dinero para ir a Roma, donde tenían una presentación. Llamé al profesor, redacté la nota de prensa y la envié a los medios. Afortunadamente, tuvo bastante apoyo por parte de los colegas y logramos que se hiciera una recaudación de fondos, que incluso cubrió el vuelo para cuatro niñas que no iban a tener la oportunidad de ir. Eso fue en una semana, en tiempo récord. Para mí fue como la mejor Navidad: poder haberles cambiado la vida a estas niñas que no iban a poder ir a Roma, que queda tan lejos.

¿Cómo te preparaste para llevar a cabo Excom?

Excom nació en medio de la pandemia; intentamos realizarlo desde el 2022, pero debido a diferentes situaciones de salud y económicas no se pudo llevar a cabo hasta el 2024. Actualmente, todavía estamos evaluando si se hará este año, principalmente por el impacto de la situación económica del país. Algo muy valioso fue que no solo se reinventaron los asistentes, sino también los panelistas, porque muchos de ellos ofrecieron su primera conferencia ante un auditorio. Así que fue un cambio de vida tanto para los ponentes como para muchos de los asistentes. Para prepararme, lo más importante fue manejar las emociones, la energía y la salud mental. Cuando haces un evento de esta magnitud, con tantas presiones económicas, siendo la primera vez que se hace en Panamá, lograr acuerdos con todos los medios de comunicación, con gremios, recibir la aceptación de cadenas grandes como Telemundo y CNN... un evento sin trayectoria previa, fue todo un reto. Cada paso fue una validación de que definitivamente todo es posible.

En conversaciones anteriores me comentaste que para este evento intentaste ir a todos los eventos y congresos que pudiste, y que no te importó que te vieran en una posición distinta a la que acostumbran.

Por la naturaleza de su trabajo debe conocer a muchas personas. ¿Qué consejo tiene para aquellos que se están iniciando en las relaciones públicas?

¿Qué momentos de presión enfrentas y cómo los gestionas?

Lo que yo había abonado a mi salud mental fue lo que me permitió salir mejor librada de esa situación, tener una recuperación mucho más rápida y no tener secuelas, a pesar del accidente cerebrovascular.

Al ser independiente, hay muchas variantes que no puedes controlar. Cuando trabajas en un lugar particular por un salario, ya sabes que los 15 y los 30 vas a recibir un dinero, porque eso ya está totalmente establecido. Mi recomendación para cualquier persona que en este momento esté en una empresa y desee emprender, o alguien que esté atravesando por un emprendimiento y no esté en una situación muy favorable, es simplemente pensar en su visión a largo plazo.

¿Cómo tomó la decisión de concebir a su hija por inseminación y qué mensaje tiene para las mujeres que pueden sentirse interesadas por esta opción?

Proveniente de una familia numerosa y habiendo vivido carencias económicas, decidí que no iba a ser madre. Sin embargo, a los 33 años sentí nacer en mí el instinto maternal. Por recomendación de una amiga, me informé en una clínica de Panamá sobre tratamientos de fertilidad. Aunque en ese entonces decidí posponer la decisión durante cinco años, deseando tener estabilidad económica y contar con la compañía adecuada para formar una familia, la pandemia me hizo replantear mis prioridades: comprendí que lo esencial es cómo te sientes por dentro y no solo lo económico.

Desde ese momento me comprometí a hablar abiertamente sobre la inseminación artificial, no para promocionarla, sino para invitar a las mujeres a desarrollar su instinto maternal, sin esperar necesariamente a encontrar a un compañero de vida. Reafirmé que el amor que otorga un hijo no se alcanza con títulos ni cargos, sino con la entrega y el compromiso de la maternidad.