Encantos y desencantos de la democracia

a. una sola persona: o sea el tirano (palabra que no tenía el sentido negativo que le damos ahora. Tirano era simplemente el mejor, el de mayores cualidades y por eso se le otorgaba el mando de la cosa pública);

¿Es lícito decir que la democracia no estaba marcada por la ideología?

En Atenas, las cuestiones importantes se decidían en asamblea, pero, como sabemos, en las asambleas no participaban ni las mujeres ni los esclavos ni los inmigrantes. El concepto de democracia como gobierno del pueblo se empieza a empañar.

Pero, hay más. ¿Quiénes dominaban las asambleas? Los demagogos: personajes hábiles, capaces de guiar y convencer a las masas. En la ola de la emotividad, bajo influencias que escondían intereses personales o de pequeños grupos, se tomaban también malas decisiones. Por ejemplo, fue en una “democrática” asamblea que se tomó la decisión de condenar a muerte a Sócrates.

Como si esto fuera poco, ya en la Grecia clásica, en los grupos de las élites surgen dudas: ¿Cómo es posible –se preguntan- que un ignorante pueda tener el poder de decidir? Empiezan a preocuparse. En realidad, mandan los demagogos, la democracia es una locura, tenemos que mandar nosotros (los buenos-aristócratas-oligarcas, claro), ¡que los demás piensen en trabajar! La cacareada democracia empieza a tambalear desde sus cimientos.

Por lo demás, también desde otro ángulo (o sea, no desde el punto de vista de las élites económicas y sociales, que obviamente no tienen interés en ampliar la base del gobierno) cabe la inquietud: ¿la democracia puede funcionar cuando el pueblo no es instruido –y consecuentemente fácil víctima de los demagogos- o se vuelve un caos, un no-sense (sin sentido), como dicen los franceses?