Entre $55 y $800 cuestan las sillas de retención infantil en Panamá

En el mercado panameño, los precios de las sillas para bebés y niños varían considerablemente, oscilando entre los $55 y $800. Esta diferencia de precios depende de la marca y las especificaciones técnicas que ofrecen.

‘La Decana’ consultó en varios portales web de tiendas que ofrecen este producto en el país, a propósito de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 52, que establece el uso obligatorio de sillas de retención infantil en vehículos particulares.

La normativa estipula que los niños con una estatura menor a 135 centímetros (aproximadamente hasta los 12 años) deben viajar en el asiento trasero del vehículo y estar asegurados en una silla adecuada. No obstante, la medida no aplicará para taxis, colegiales ni vehículos comerciales.

La diputada Yarelis Rodríguez, impulsora del proyecto, enfatizó que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los menores. De acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de estos dispositivos puede reducir hasta en un 70% las muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito.

Lo que recomienda la OMS

La OMS y otras organizaciones especializadas han establecido recomendaciones claras sobre el uso adecuado de sistemas de retención infantil (SRI):

Recién nacidos hasta 12 meses: Viajar en sillas orientadas hacia atrás, colocadas en el asiento trasero para proteger cabeza, cuello y columna vertebral.

1 a 3 años: Mantener al niño en una silla orientada hacia atrás hasta que alcance el límite de peso o altura permitido por el fabricante.

4 a 7 años: Usar una silla orientada hacia adelante con arneses en el asiento trasero.

8 a 12 años: Cuando el niño supere los límites de la silla orientada hacia adelante, debe utilizar un asiento elevador hasta que el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste correctamente.

¿Sabía que las sillas infantiles tienen fecha de vencimiento?

Un aspecto clave que los padres deben considerar es que las sillas de auto tienen fecha de vencimiento. La mayoría de los fabricantes establecen una vida útil de 6 a 10 años a partir de la fecha de fabricación. Esto se debe a varios factores:

Desgaste del material: Los plásticos y espumas pueden debilitarse con el tiempo debido a la exposición a factores climáticos.

Normativas de seguridad: Las regulaciones evolucionan constantemente, y un asiento antiguo podría no cumplir con los estándares actuales.

Uso y manipulación: El ajuste frecuente de los arneses y el movimiento del auto pueden deteriorar las piezas con el tiempo.

Falta de repuestos: Los fabricantes dejan de producir ciertas piezas tras varios años, dificultando su reparación.

Para conocer la fecha de vencimiento de un car seat, es recomendable revisar la etiqueta adherida al producto o el manual de usuario.

Disposición de sillas vencidas

Las sillas de auto caducadas no deben ser regaladas ni revendidas, ya que podrían no garantizar la seguridad del niño. Se recomienda: Reciclarlas si es posible o desecharlas de manera que no puedan reutilizarse. Consultar con tiendas que ofrezcan programas de intercambio por descuentos en un modelo nuevo.