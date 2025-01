Erika de la Vega: ‘Puras cosas maravillosas ha llegado a tiempo a la vida de muchos’

Erika de la Vega empezó a hacer Puras cosas maravillosas y no estaba consciente de todo lo bueno que tenía en su vida. Estaba deprimida pero no se había dado cuenta. La obra que aborda la salud mental, la rescató. La actriz y presentadora regresa a Panamá del 30 de enero al 9 de febrero de 2025 para presentarse en el Teatro Pacific.

¿Cómo te transformó ‘Puras cosas maravillosas’?

La obra comenzó antes del podcast ‘En defensa propia’, que llevo también seis años haciendo y también el podcast me ha cambiado, he aprendido muchísimo, conocido a mucha gente me he conocido a mí misma a través de las con ‘Puras cosas maravillosas’. Ni siquiera tenía idea de cómo se sentía la depresión.

La obra habla sobre la depresión en tono de humor y con la ayuda del público, me empecé a dar cuenta de que esta enfermedad tiene muchas caras y diferentes síntomas. Fui notando que tenía ciertos síntomas y no me había dado cuenta o mejor dicho, no había querido ponerme de frente a esta tristeza que llevaba, de este desánimo y no se puede vivir así. Entonces, gracias a esta conexión con la gente desde el dolor, pude ver mi propio dolor y lo fui a resolver. Ahí fue que empecé mi camino terapéutico y comenzó ‘En defensa propia’.