Erika Ender cuestiona los límites del erotismo en la música y en los medios

Tras la controversia generada por su comentario sobre el 'porno auditivo', <b>Erika Ender</b> amplió su reflexión para dejar claro que su intención no es criticar la sensualidad en la música, sino <b>cuestionar los excesos</b> que traspasan los límites del buen gusto.<i>'Desde que el mundo es mundo, el erotismo existe en la música. El tema no es que exista, sino cómo se expresa. Todo puede decirse con respeto y clase. No hablo de canciones sensuales como ‘Despacito’, sino de las que cruzan la línea del buen gusto y confunden vulgaridad con arte'</i>, expresó la autora.Con estas palabras, Ender buscó <b>poner en perspectiva la diferencia entre erotismo y vulgaridad</b>, defendiendo la idea de que la expresión artística puede ser apasionada y sensual sin perder elegancia ni respeto.