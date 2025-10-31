Erika Ender cuestiona los límites del erotismo en la música y en los medios

La reconocida cantautora panameña Erika Ender ha abierto un debate en redes sociales que ha encendido una ola de comentarios, tras compartir una profunda reflexión sobre la forma en que la sociedad percibe el contenido sexual en los medios.

A través de su cuenta en X la autora del éxito mundial Despacito cuestionó por qué el contenido erótico visual suele ser censurado, mientras que el auditivo, el cual esta presente en muchas canciones es aplaudido y celebrado.

“Yo me pregunto... ¿Por qué el porno visual está censurado y el porno auditivo se aplaude y se baila? Al final, es lo mismo en distinto sentido. ¿O acaso lo que no se ve tiene menos poder que lo que se oye?”, escribió Ender.