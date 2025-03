¿Es más difícil para las mujeres ser exitosas?

Hace un tiempo hice una encuesta para preguntar cuáles temas eran de interés para mi audiencia, en su mayoría mujeres, para hablar en un programa de TV en el cual tuve un espacio de coaching. El ganador fue este tema.

Daré mi mirada, desde mi punto de vista de mujer que ha tenido altos cargos corporativos y del mundo de negocios y que ha hecho una transformación a partir de la maternidad.

La respuesta a la pregunta es que sí, es más difícil ser exitosa si nos comparamos con el rol que un hombre tiene. Se puede, pero ¿cuál es el costo de eso?

Hoy te cuento qué me ha funcionado a mí, y a las mujeres que tenido cerca, ya que estoy rodeada de muchas mujeres exitosas, y quiero estarlo, porque compartimos los mismos desafíos.

Ante todo, definamos qué es éxito, ya que para cada persona es algo diferente.

Sin embargo, si medimos al éxito comparándonos con el rol de un hombre en diferentes condiciones, no estaríamos siendo justas con nosotras.

Algunos de nuestros desafíos:

Conocernos y alzar la voz.

¿Qué me pasa a mí como mujer? Sé que mi hija tiene parte del camino allanado, no vivirá las mismas situaciones que yo, porque me tocó a mí ser quien sane ese linaje femenino.

Sanar el linaje materno

¿Sanaste tu linaje a través de tu propia historia personal? ¿Esa que vives en tu trabajo, grupos, etc.? Conocer la historia de quién estamos repitiendo puede darnos visibilidad respecto a qué debemos sanar en nosotras para cerrar esa herida.

No te vayas, sánalo.

Para mí la vida es como una película, y en ella me encuentro con situaciones que son familiares para mí, cosas que probablemente han vivido mis abuelas, madre, etc.

Al encontrarme con ellas, al principio las sufría, cuando me animaba a contarlas, no encontraba a alguien que comprendiera, hasta que yo misma cambiaba de dirección. Me he ido de lugares por esa razón.

Atención al mal trato naturalizado. Estar atentas a las formas antiguas, que aún perduran en algunas personas. Eso, más que enojarme, me hace dar cuenta de la falta de conciencia que hay en muchas personas aún. Creyendo que alzando la voz, corriéndote de un lugar, ejerciendo el poder, están liderando. No es así, eso no es liderar, eso es coerción. No es lo mismo.

Algunas otras cosas que podemos hacer: Hablar, contar nuestra historia, recurrir a personas diferentes a nuestro entorno, comprendernos, ayudarnos cuando vemos injusticias, colaborar entre nosotras, brindarnos herramientas que nos funcionan, no claudicar, no compararnos, no te enojes con los hombres y armar equipos mixtos.

Qué debes hacer si eres hombre y estás mirando: estar atento, no es una competencia, no juzgues con la cabeza de tus antecesores, colegas o amigos, arma equipos mixtos, valora el aporte que las mujeres podemos hacer, mira las estadísticas... esa mujer puede ser tu hija mañana.

¡Comienza con esto y luego me cuentas!