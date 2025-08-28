  1. Inicio
PANAMÁ

Fallece Marcos Barraza, músico de Rubén Blades y Roberto Delgado

Marcos Barraza, cantante y musico panameño.
Marcos Barraza, cantante y musico panameño.
Por
Kathyria Caicedo
  • 28/08/2025 13:07
En los últimos años, Marcos Barraza formó parte de la orquesta de Roberto Delgado.

A sus 73 años, Marcos Barraza falleció. En la década de los 70 y 80, fue cantante de la orquesta de Bush y sus Magníficos. Su voz se popularizó con canciones como “la chola caderona”, “Mariana soba”, “Campesino soy”, “9 de Enero”.

Barraza estuvo los últimos años enfrentando el cáncer, pero nunca se alejó de la música.

Es más, formó parte de la galardonada orquesta de Roberto Delgado, donde se apoderaba de la conga. Así participó en varias presentaciones de Rubén Blades.

Recientemente, Marcos Barraza lanzó el tema Plaza Amador, con el cual buscaba rendir tributo a este popular barrio.

“Hoy nos toca despedir a mi querido amigo y compañero de tantas batallas musicales, Marcos Barraza. Lo escuché cantar por primera vez en la orquesta de “Bush y sus Magníficos”, cuando yo apenas daba mis pininos en “Alma Joven”, a mediados de los 70”, fue parte del mensaje publicado por Roberto Delgado tras conocerse la noticia.

Marcos, te extrañaremos profundamente, especialmente tus chistes y tu sentido del humor, pero tu legado seguirá vivo en cada grabación, en cada escenario y, sobre todo, en nuestros corazones, agregó el músico panameño.

