MADRID

Fanáticos de Eurovisión en caos: Más países amenazan con retirarse, incluido España

La cantante Melody representó en Eurovision 2025.
La cantante Melody representó en Eurovision 2025. RTVE
Por
Agencia EFE
Kathyria Caicedo
  • 16/09/2025 07:22
La participación de Israel ha puesto en la cuerda floja la realización de Eurovisión 2026. Cinco países han anunciado su retiro del festival musical más famoso del continente.

España ha sido el último país en anunciar su retiro de Eurovisión si Israel forma parte de la competencia. Este martes, RTVE ha aprobado la decisión en defensa de los derechos humanos.

Pero España no ha sido el único, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia también han anunciado su retiro de Eurovisión. En las últimas semanas, se ha acentuado la polémica por la participación de Israel, que desde la edición 2025 ha sido cuestionada.

España , quinto país en anunciar su retiro de Eurovisión

El Consejo de Administración de la televisión pública española (RTVE) acordó este martes la retirada de la delegación española en el festival de Eurovisión 2026 si Israel participa, informó la agencia EFE.

España se convierte así en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, en señal de protesta por la intervención militar de este país en la Franja de Gaza.

Es, además, el único país de momento en adoptar tal decisión de los que integran el llamado ‘Big Five’ (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) por constituir el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Según un comunicado de RTVE, la medida se ha tomado a propuesta del presidente de la corporación, José Pablo López, por mayoría absoluta, con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

RTVE también informó de que esta decisión “no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición”.

