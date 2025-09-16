Fanáticos de Eurovisión en caos: Más países amenazan con retirarse, incluido España

España ha sido el último país en anunciar su retiro de Eurovisión si Israel forma parte de la competencia. Este martes, RTVE ha aprobado la decisión en defensa de los derechos humanos.

Pero España no ha sido el único, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia también han anunciado su retiro de Eurovisión. En las últimas semanas, se ha acentuado la polémica por la participación de Israel, que desde la edición 2025 ha sido cuestionada.

España , quinto país en anunciar su retiro de Eurovisión

El Consejo de Administración de la televisión pública española (RTVE) acordó este martes la retirada de la delegación española en el festival de Eurovisión 2026 si Israel participa, informó la agencia EFE.