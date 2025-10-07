A 30 años de su estreno, Shakira celebra el álbum que marcó el inicio de su carrera

Treinta años después de su lanzamiento, 'Pies Descalzos' sigue siendo más que un disco: es el punto de partida de una revolución musical que llevó a una joven barranquillera a convertirse en una de las voces más influyentes del pop en español.Lanzado en 1995, Pies Descalzos marcó el despertar artístico de Shakira, una artista que entonces apenas comenzaba a definir su identidad entre la poesía y la rebeldía. Con este álbum, rompió las barreras del pop latino tradicional y construyó un lenguaje propio.Canciones como 'Antología' y 'Te necesito' se convirtieron en himnos de toda una generación. No solo por su éxito radial, sino por la honestidad que transmitían sus letras: una sensibilidad que reflejaba la voz de una mujer joven dispuesta a ser escuchada sin filtros.A tres décadas de su lanzamiento, 'Pies Descalzos' sigue sonando con frescura. Su mezcla de pop, rock suave y matices folclóricos mantiene una autenticidad que pocos trabajos logran conservar con el paso del tiempo.Más allá de los números , el verdadero legado de 'Pies Descalzos' radica en su mensaje: el poder de creer en una voz.