Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 8 de octubre

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Blas Córdoba, detalló la mañana de este miércoles 8 de octubre que la situación climatológica está marcada por una convergencia de sistemas sobre el Pacífico y el Caribe, afectando a Panamá y la parte norte caribeña de Colombia.Córdoba explicó que dos sistemas de baja presión (uno en el Pacífico y otro en el Caribe) interactúan con esa convergencia.Además, se destaca la presencia de la onda tropical número No. 33 de la temporada, localizada sobre el Mar Caribe y moviéndose hacia el oeste a 14 km/h.<b>Pronóstico de lluvias:</b>El pronóstico indica un día con lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional:<b>En la mañana</b>Caribe: Aguaceros con actividad eléctrica sobre la comarca de Guna Yala. Aguaceros aislados en la parte centro-occidental de la vertiente.Pacífico: Aguaceros con actividad eléctrica sobre los golfos de Chiriquí y Panamá, así como en el sur de Veraguas y Panamá Este.<b>En la tarde</b>Los aguaceros con actividad eléctrica se mantienen sobre el sector centro-occidental del Caribe y se extienden sobre toda la vertiente del Pacífico.<b>En la noche</b>Se mantienen lluvias acompañadas de actividad eléctrica hacia el extremo occidental del país.En el Pacífico, continúan los aguaceros con actividad eléctrica sobre el sector occidental.