Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 8 de octubre

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Blas Córdoba, detalló la mañana de este miércoles 8 de octubre que la situación climatológica está marcada por una convergencia de sistemas sobre el Pacífico y el Caribe, afectando a Panamá y la parte norte caribeña de Colombia.

Córdoba explicó que dos sistemas de baja presión (uno en el Pacífico y otro en el Caribe) interactúan con esa convergencia.

Además, se destaca la presencia de la onda tropical número No. 33 de la temporada, localizada sobre el Mar Caribe y moviéndose hacia el oeste a 14 km/h.

Pronóstico de lluvias:

El pronóstico indica un día con lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional:

En la mañana

Caribe: Aguaceros con actividad eléctrica sobre la comarca de Guna Yala. Aguaceros aislados en la parte centro-occidental de la vertiente.

Pacífico: Aguaceros con actividad eléctrica sobre los golfos de Chiriquí y Panamá, así como en el sur de Veraguas y Panamá Este.

En la tarde

Los aguaceros con actividad eléctrica se mantienen sobre el sector centro-occidental del Caribe y se extienden sobre toda la vertiente del Pacífico.

En la noche

Se mantienen lluvias acompañadas de actividad eléctrica hacia el extremo occidental del país.

En el Pacífico, continúan los aguaceros con actividad eléctrica sobre el sector occidental.