Panamá reafirma ante la Corte Internacional de Justicia su compromiso con la libertad sindical

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reafirmó este miércoles 8 de octubre en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el firme compromiso de Panamá con los principios de la libertad sindical establecidos en el Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Martínez-Acha participó en la audiencia pública relacionado al convenio sobre la libertad sindical y el derecho a la sindicalización de la OIT, celebrada ante la CIJ en el Palacio de la Paz, en la ciudad de La Haya, Países Bajos.

Durante su intervención, el canciller reafirmó el firme compromiso de Panamá con los principios de la libertad sindical establecidos en el Convenio N.º 87 de la OIT, instrumento internacional ratificado soberanamente por el Estado panameño en 1948.

Martínez-Acha subrayó que, como todo tratado, el Convenio No. 87 “está sujeto al consentimiento de los Estados que lo suscriben, conforme a los principios del derecho internacional público”.

En ese sentido, enfatizó que las interpretaciones del convenio deben ajustarse a su texto y a la intención original de los estados parte, evitando extender su alcance a temas que no fueron expresamente regulados en su contenido.

El ministro estuvo acompañado en la audiencia por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, junto con su equipo técnico; la embajadora de Panamá en los Países Bajos, Sally Loo Hui; la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lizbeth Hernández Altafulla; y el asesor Adolfo Ahumada.

La participación de Panamá en este proceso reafirma su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la promoción de los derechos laborales reconocidos por la comunidad internacional.