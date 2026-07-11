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Bad Bunny impulsa el campamento ‘Un Verano Contigo’ 2026 para 270 jóvenes en Puerto Rico

El cantante Bad Bunny actúa durante su último concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). El artista puertorriqueño ha ofrecido en la capital diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio dentro de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.
El cantante Bad Bunny actúa durante su último concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). El artista puertorriqueño ha ofrecido en la capital diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio dentro de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.
La Fundación Good Bunny se creó en 2018 con el propósito de apoyar a niños y jóvenes de recursos limitados en Puerto Rico.
La Fundación Good Bunny se creó en 2018 con el propósito de apoyar a niños y jóvenes de recursos limitados en Puerto Rico.
Por
Agencia EFE
  • 12/07/2026 00:00
Bad Bunny y la Fundación Good Bunny inauguraron la edición 2026 del campamento gratuito ‘Un Verano Contigo’, una iniciativa que beneficiará a los jóvenes puertorriqueños con formación en música, arte, moda, deporte y salud mental, junto a reconocidos artistas y profesionales

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El artista puertorriqueño Bad Bunny y la Fundación Good Bunny anunciaron este jueves el inicio del campamento educativo y cultural ‘Un Verano Contigo’ de 2026 para promover arte, música, moda, salud mental y deporte entre 270 jóvenes puertorriqueños en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, con la participación de artistas como RaiNao e iLe.

”Yo siempre he pensado que en Puerto Rico hay un talento increíble. Hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de echar hacia adelante en todas partes de la isla. Muchas veces lo que hace falta es tener acceso a experiencias, herramientas y personas que los inspiren a seguir creciendo”, enfatizó en un comunicado José ‘Che Juan’ Torres, director de la Fundación Good Bunny.

Esta edición 2026 tiene el objetivo de fortalecer la conexión entre participantes y profesionales en activo de distintas disciplinas, acercándolos a experiencias reales de formación, colaboración y exploración vocacional.”Poder aportar a que más jóvenes descubran su potencial, desarrollen confianza en ellos mismos y vean nuevas posibilidades para su futuro es algo que para nosotros tiene muchísimo valor”, añadió Torres.

El Programa de Música ofrece formación por niveles, desde composición e instrumentación básica hasta producción musical digital y desarrollo de catálogo propio, con mentorías de artistas como RaiNao, Andrea Cruz, Wiso Rivera y la cantante y compositora iLe, que participará en un conversatorio sobre procesos creativos y trayectoria artística.Por otro lado, el Programa de Arte ofrecerá más de 20 talleres especializados en distintas prácticas artísticas y procesos de profesionalización.

En la programación de Moda, los asistentes desarrollarán proyectos enfocados en creatividad, conceptualización y construcción de identidad visual junto al equipo docente liderado por la diseñadora Nasheli Juliana Ortiz. La programación incluye además talleres de identidad de marca en colaboración con Maybelline y Calvin Klein, centrados en diseño y pensamiento creativo.

El Programa de Deporte fortalece su enfoque en el desarrollo integral mediante experiencias que combinan disciplina, rendimiento y bienestar físico y mental, con clínicas de pádel y encuentros con atletas y profesionales invitados.

Para concluir, el componente de bienestar psicoemocional se fortalecerá mediante talleres y experiencias desarrolladas junto a profesionales de la Universidad Albizu, promoviendo espacios de acompañamiento, desarrollo humano y convivencia saludable.

Además, se proporcionarán materiales especializados, uniformes y alimentación, y se realizarán talleres y actividades educativas. Todos los participantes recibirán acceso gratuito a una experiencia diseñada para fomentar la creatividad, la confianza, la colaboración y el crecimiento personal.

La Fundación Good Bunny se creó en 2018 con el propósito de apoyar a niños y jóvenes de recursos limitados en Puerto Rico, brindándoles oportunidades para desarrollarse en la música, las artes y el deporte.Desde entonces, se ha mantenido comprometida en desarrollar programas para cientos de participantes a través de esfuerzos que incluyen el campamento ‘Un Verano Contigo’ y otras iniciativas de enseñanza, clínicas de deporte y la entrega de regalos ‘Bonita Tradición’ en Navidad, entre otras.

José ‘Che Juan’ Torres
Director de la Fundación ‘Good Bunny’
Hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de echar hacia adelante en todas partes de la isla. Muchas veces lo que hace falta es tener acceso a experiencias, herramientas y personas que los inspiren a seguir creciendo.”
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