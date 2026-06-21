Delyane Arjona es deportada de EE. UU. tras seguir el GPS hacia las Cataratas del Niágara

La chef panameña Delyane Arjona protagonizó una inesperada experiencia durante su viaje por Estados Unidos, luego de confiar plenamente en las indicaciones del GPS mientras se dirigía a visitar las Cataratas del Niágara.

Arjona había viajado para apoyar a la selección de Panamá en su debut frente a Ghana, el pasado 17 de junio en Canadá.

Durante su visita, decidió realizar un recorrido turístico junto a varios acompañantes, partiendo desde Toronto, donde habían alquilado un vehículo para el traslado hacia uno de los destinos más visitados de la región.

Sin embargo, según contó en sus redes sociales, el uso del GPS los llevó por una ruta equivocada que terminó desviándolos hasta la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sin percatarse del trayecto, el grupo cruzó hacia territorio estadounidense y llegó hasta la ciudad de Buffalo.

El problema surgió cuando se dieron cuenta de que no todos los pasajeros contaban con la documentación necesaria para ingresar legalmente a Estados Unidos. En el caso de la chef panameña, únicamente portaba una cédula deteriorada, sin pasaporte ni visa estadounidense, lo que complicó la situación en el cruce fronterizo.