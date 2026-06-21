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Delyane Arjona es deportada de EE. UU. tras seguir el GPS hacia las Cataratas del Niágara

La chef panameña terminó cruzando la frontera por error mientras viajaba con acompañantes hacia un destino turístico.
La chef panameña terminó cruzando la frontera por error mientras viajaba con acompañantes hacia un destino turístico. @delyannearjona
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/06/2026 12:16
La Embajada de Panamá en Canadá advirtió sobre la cercanía de la región con la frontera entre Canadá y Estados Unidos, lo que puede generar confusiones durante la conducción

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La chef panameña Delyane Arjona protagonizó una inesperada experiencia durante su viaje por Estados Unidos, luego de confiar plenamente en las indicaciones del GPS mientras se dirigía a visitar las Cataratas del Niágara.

Arjona había viajado para apoyar a la selección de Panamá en su debut frente a Ghana, el pasado 17 de junio en Canadá.

Durante su visita, decidió realizar un recorrido turístico junto a varios acompañantes, partiendo desde Toronto, donde habían alquilado un vehículo para el traslado hacia uno de los destinos más visitados de la región.

Sin embargo, según contó en sus redes sociales, el uso del GPS los llevó por una ruta equivocada que terminó desviándolos hasta la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sin percatarse del trayecto, el grupo cruzó hacia territorio estadounidense y llegó hasta la ciudad de Buffalo.

El problema surgió cuando se dieron cuenta de que no todos los pasajeros contaban con la documentación necesaria para ingresar legalmente a Estados Unidos. En el caso de la chef panameña, únicamente portaba una cédula deteriorada, sin pasaporte ni visa estadounidense, lo que complicó la situación en el cruce fronterizo.

Embajada de Panamá alerta por confusiones en las Cataratas del Niágara

La Embajada de Panamá en Canadá emitió un comunicado dirigido a los ciudadanos panameños que visiten la zona turística de las Cataratas del Niágara, advirtiendo sobre la cercanía de la región con la frontera entre Canadá y Estados Unidos, lo que puede generar confusiones durante la conducción.

Según la misión diplomática, la proximidad de los cruces internacionales y la alta afluencia de turistas en el área incrementan el riesgo de que los conductores tomen rutas equivocadas y terminen ingresando accidentalmente a territorio estadounidense.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los viajeros extremar la precaución al conducir, respetar la señalización vial y revisar cuidadosamente las rutas antes de utilizar aplicaciones de navegación digital.

Asimismo, insistieron en la importancia de planificar los recorridos con anticipación para evitar desviaciones hacia puentes o pasos fronterizos no previstos durante la visita a la zona.

La Embajada de Panamá en Canadá y el Consulado General en Toronto reiteraron que se mantienen disponibles para brindar orientación y asistencia a los panameños en caso de cualquier eventualidad, e instaron a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales.

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