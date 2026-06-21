Delyane Arjona es deportada de EE. UU. tras seguir el GPS hacia las Cataratas del Niágara

La Embajada de Panamá en Canadá emitió un comunicado dirigido a los ciudadanos panameños que visiten la zona turística de las Cataratas del Niágara, advirtiendo sobre la cercanía de la región con la frontera entre Canadá y Estados Unidos, lo que puede generar confusiones durante la conducción.Según la misión diplomática, la proximidad de los cruces internacionales y la alta afluencia de turistas en el área incrementan el riesgo de que los conductores tomen rutas equivocadas y terminen ingresando accidentalmente a territorio estadounidense.Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los viajeros extremar la precaución al conducir, respetar la señalización vial y revisar cuidadosamente las rutas antes de utilizar aplicaciones de navegación digital.Asimismo, insistieron en la importancia de planificar los recorridos con anticipación para evitar desviaciones hacia puentes o pasos fronterizos no previstos durante la visita a la zona.La Embajada de Panamá en Canadá y el Consulado General en Toronto reiteraron que se mantienen disponibles para brindar orientación y asistencia a los panameños en caso de cualquier eventualidad, e instaron a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales.