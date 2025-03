¿Cómo ha sido para ti crecer en una dinastía real, teniendo a tu madre como reina de 1995?

Crecer con una madre que fue reina me permitió estar rodeada de historias y recuerdos inolvidables. Desde pequeña, escuché anécdotas sobre su reinado y cómo esta experiencia marcó a toda mi familia. Esta tradición ha sido parte de mi vida desde siempre, y con el tiempo se convirtió en una pasión que hoy me llena de orgullo representar.

Más allá del brillo y el esplendor del carnaval, eres doctora en Medicina y Cirugía. ¿Cómo ha sido combinar tu carrera con el compromiso de ser soberana?

Ha sido un desafío, ya que la Medicina y Cirugía demandan mucho tiempo y dedicación. Sin embargo, el apoyo incondicional de mi familia, especialmente de mis padres, ha sido clave para poder culminar mis estudios sin descuidar mis deberes como reina del carnaval. Con organización y esfuerzo, he logrado equilibrar ambas responsabilidades.

Has mencionado que deseas especializarte en Pediatría y Cirugía. ¿Qué te motivó a seguir este camino en la medicina?

Durante mi rotación en el Hospital del Niño, descubrí mi pasión por la Pediatría. Brindar atención a los más pequeños y acompañar a sus familias en el proceso médico me llena de satisfacción. Por otro lado, la Cirugía siempre ha sido un reto que me motiva; es una especialidad fundamental en la medicina y me entusiasma la idea de combinar ambas disciplinas en mi formación futura.