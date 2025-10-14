Padre de Greeicy Rendón enfrenta cargos por secuestro y tortura tras su captura en Cali

El fin de semana, el nombre de la cantante y actriz colombiana <b>Greeicy Rendón</b> volvió a ocupar titulares, aunque esta vez no por su carrera artística. Su padre, <b>Luis Alberto Rendón</b>, fue <b>capturado en Cali</b> y deberá responder ante la justicia por los presuntos delitos de <b>secuestro simple y tortura</b>.De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio colombiano, <b>El Tiempo</b>, Rendón fue <b>detenido el sábado 11 de octubre</b> durante un operativo rutinario de patrullaje de la <b>Policía Nacional</b> en el barrio Lourdes, al sur de la ciudad. Los agentes detuvieron un vehículo <b>Nissan Kicks blanco</b> y, al verificar los documentos del conductor, descubrieron que existía una <b>orden de captura vigente emitida por un juzgado de Rionegro (Antioquia)</b>.El procedimiento fue reportado de inmediato por la estación policial de Meléndez, y posteriormente la <b>Fiscalía General de la Nación</b> confirmó que el detenido es <b>padre de la reconocida artista colombiana</b>.Las investigaciones apuntan a hechos ocurridos en <b>2023</b>, relacionados con el <b>robo millonario en la finca de Greeicy Rendón en Llanogrande</b>, Antioquia. Según versiones preliminares, durante la búsqueda de los responsables del hurto, se habrían producido <b>agresiones y privaciones de libertad</b> contra dos trabajadores de la propiedad, quienes —según informó la Policía de Antioquia— <b>no estaban vinculados al robo</b>.El ente acusador imputó a Rendón los delitos de <b>tortura y secuestro</b>, cargos que él <b>no aceptó</b> durante las audiencias preliminares. A solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías determinó que el procesado deberá <b>cumplir detención domiciliaria</b> mientras continúa el proceso judicial.Hasta el momento, ni <b>Greeicy Rendón</b> ni su padre han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Las autoridades, por su parte, mantienen bajo reserva los nombres de las presuntas víctimas y otros detalles del expediente.