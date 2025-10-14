Padre de Greeicy Rendón enfrenta cargos por secuestro y tortura tras su captura en Cali

El fin de semana, el nombre de la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón volvió a ocupar titulares, aunque esta vez no por su carrera artística. Su padre, Luis Alberto Rendón, fue capturado en Cali y deberá responder ante la justicia por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio colombiano, El Tiempo, Rendón fue detenido el sábado 11 de octubre durante un operativo rutinario de patrullaje de la Policía Nacional en el barrio Lourdes, al sur de la ciudad. Los agentes detuvieron un vehículo Nissan Kicks blanco y, al verificar los documentos del conductor, descubrieron que existía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Rionegro (Antioquia).

El procedimiento fue reportado de inmediato por la estación policial de Meléndez, y posteriormente la Fiscalía General de la Nación confirmó que el detenido es padre de la reconocida artista colombiana.

Las investigaciones apuntan a hechos ocurridos en 2023, relacionados con el robo millonario en la finca de Greeicy Rendón en Llanogrande, Antioquia. Según versiones preliminares, durante la búsqueda de los responsables del hurto, se habrían producido agresiones y privaciones de libertad contra dos trabajadores de la propiedad, quienes —según informó la Policía de Antioquia— no estaban vinculados al robo.

El ente acusador imputó a Rendón los delitos de tortura y secuestro, cargos que él no aceptó durante las audiencias preliminares. A solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías determinó que el procesado deberá cumplir detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.

Hasta el momento, ni Greeicy Rendón ni su padre han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Las autoridades, por su parte, mantienen bajo reserva los nombres de las presuntas víctimas y otros detalles del expediente.