Rubén Blades se une a las condolencias por las víctimas de discoteca en Santo Domingo

El cantautor panameño Rubén Blades utilizó sus redes sociales para expresas sus condolencias por las víctimas de la discoteca Jet Set en la ciudad de Santo Domingo, tras caerse el techo del local en la madrugada del pasado martes.

“Enviamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas de la reciente tragedia ocurrida en Santo Domingo”, escribió Blades.

Recordó que “uno de los fallecidos fue nuestro colega Rubby Pérez, quien se encontraba trabajando en el centro nocturno cuando el techo del edificio se vino abajo”.

El cantautor panameño lamentó la perdida de vidas e hizo un llamado a rezar por el descanso eterno de los fallecidos y por la pronta recuperación de las personas heridas.

“A toda la República Dominicana nuestro abrazo y afecto en estos momentos tan difíciles”, comentó.

La cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set en la ciudad de Santo Domingo asciende a 218 y a 189 las personas rescatadas con vida, reportó la agencia EFE.

En el último comunicado oficial, el Gobierno asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

“Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros”, agrega la nota.

El miércoles se informó de que se entraba en una nueva etapa, la de recuperación de cuerpos, conforme al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias.