Filme ‘Prisionera del lente’ invita a reflexionar sobre la violencia

Elena se encuentra en peligro después de ser contactada por Christofer, a través de redes sociales, para una sesión fotográfica. Al asistir descubre un oscuro secreto sobre él y su hermano Darío, lo que la impulsa a buscar escapar. Es la historia que relata la película centroamericana Prisionera del lente.

El filme estrena el próximo jueves 25 de enero en salas de cine de Panamá y otros países. La producción explora la psicología de los personajes y pretende fomentar la reflexión sobre temas contemporáneos que afectan a todos. Al comienzo presenta una cita del psiquiatra Carl Gustav Jung, que invita a reflexionar: “Lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo”.

El largometraje es la más reciente producción de Café Cinema. Está protagonizada por el actor mexicano Héctor Soberón, recordado por su papel como Vladimir en ‘María la del Barrio’ y la talentosa actriz estadounidense Gabriela Borges, conocida por su interpretación de Laurita en la serie ‘Eva Luna’. La dirección está a cargo del cineasta argentino Rodrigo Tannure.

Con una duración de 86 minutos, el filme es un thriller que combina acción y suspenso. Fue mayormente filmado en Santa Ana, Costa Rica y debutó en el Marché du Film durante el Festival de Cine de Cannes en mayo pasado.

La película se estrenará en ocho países de América Latina y en España, donde llevará el nombre de Presa de su Objetivo. El productor Héctor Alfaro Dobles espera que, con este lanzamiento, otros países se sumen a su exhibición, incluyendo los Estados Unidos, por lo que se está preparando una versión subtitulada en inglés con el título Framed.

Llevar a cabo una producción cinematográfica representa algunos desafíos, el director y productor de Prisionera del lente comparten algunas anécdotas relacionadas con las grabaciones de la película.

“Es la segunda vez que trabajo con actores internacionales. El mayor reto en esta producción en particular fue el tema del guion y las locaciones. Teníamos que adoptar un guion en el que sucedían muchas cosas en diferentes lugares y el 80% de la trama transcurría en una sola casa y en los patios alrededor de la misma. No quería repetir mucho las escenas; deseaba que se percibiera como si recorrieran un espacio muy extenso, aunque solo contábamos con unos pocos metros. Fue un gran desafío en ese sentido”, revela el director Rodrigo Tannure a este medio.

Tannure menciona que el tiempo de producción fue otro reto que enfrentaron, “ya que teníamos que filmar muchas escenas al día. El clima no nos ayudó en absoluto; más bien, jugó completamente en nuestra contra. Cuando necesitábamos que estuviera soleado, estaba nublado; y cuando necesitábamos que estuviera nublado, estaba soleado. Mi director de fotografía, Cristian Vega, me decía: ‘No, si el clima está así, no funciona’. Entonces, teníamos que esperar, mirar al cielo y esperar a que las nubes se corrieran para realizar rápidamente la toma”.

“Esperaba que fuera más complejo tratar con los actores, pero pasó todo lo contrario. Fue la parte más sencilla; me sentí súper cómodo con los actores, que eran súper profesionales. Por ese lado, todo lo demás estuvo muy bien y resultó muy divertido”, añade.

El productor, Héctor Alfaro, cuenta cómo se originó la idea de hacer esta película. “En una conversación en una mesa de café, surge una preocupación por el aumento en la sociedad de casos de violencia. Por ejemplo, la violencia machista, con muchas chicas secuestradas y asesinadas. En general, hubo como una reflexión que se posó sobre la mesa y de alguna manera significó ese efecto residual de cómo sumar a una reflexión en ese sentido ante la sociedad para promover que cada uno de nosotros haga su aporte”.

“A veces, muchos de estos problemas están relacionados con el hecho de que vivimos con frustraciones que tal vez provocan esa agresividad. En la película también planteamos la perspectiva del criminal, por qué detona en ellos este comportamiento, procura plantear la posibilidad de que uno, como ser humano, necesita aceptarse a uno mismo para que, de alguna manera, las frustraciones, miedos e inquietudes se apacigüen y eso le permita vivir mejor en comunidad”, agrega Alfaro.

Gabriela Borges interpreta a Elena, la protagonista. “Elena sueña con ser modelo profesional. Su ambición provoca que ella luche por ese sueño, aunque a su papá no le guste la industria. Termina contratando a un supuesto fotógrafo para que le haga una sesión fotográfica, hasta que descubre que el tipo es un psicópata que la ha estado siguiendo”.

Sobre el parecido de ella con el personaje confiesa que “Elena y Gaby son muy similares; las dos tienen sueños grandes en mundos muy parecidos. Aunque ella quiere ser modelo y yo quiero ser cantante y actriz, siempre estoy recibiendo propuestas en las redes. La verdad, uno nunca sabe quién está del otro lado de la pantalla. Me han enviado cosas tan raras, tan feas. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, especialmente los padres con sus hijos”.

Borges relata cómo llegó a convertirse en protagonista de Prisionera del lente. “Un director con quien he trabajado desde niña me puso en contacto con el productor de esta película, quien me enseñó la sinopsis, el libreto y todo. La verdad me emocioné mucho, me gustó la historia. Me contó que iba a ser una película en Costa Rica, lo cual iba a ser algo nuevo para mí. Fue algo súper diferente porque, aparte de trabajar, pude conocer”.

Héctor Soberón interpreta a unos gemelos, “los dos son psicópatas uno más que el otro y no te puedo decir más porque te voy a spoilear la película (risas). Lo que sí he venido diciendo en las entrevistas es que es muy importante para los padres estar al pendiente de lo que están haciendo sus hijos en todo momento. Lo prohibido es lo que más te gusta, lo que más te apasiona, lo que más te llama la atención. Entonces, cuando se le prohíbe algo a un hijo, obviamente eso es lo que va a buscar, y en este caso, los padres de Elena no la apoyaban. Entonces, ella encuentra a un fotógrafo que le pinta la luna y las estrellas, pero la realidad era diferente”.