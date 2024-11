FotoCiencia: cuando la ciencia es arte y el arte es ciencia

Investigación científica

García, quien es bióloga, cuenta que “la fotografía científica es de mis favoritas; poder resaltar el arte y la belleza que hay detrás de cada investigación por medio de la fotografía es una manera muy llamativa de apreciar la ciencia para grandes y chicos. En especial para mis familiares y amistades que, al ver mis fotografías, les crea curiosidad y siempre tienen muchas preguntas y esto hace que se interesen más por el mundo que nos rodea y eso siempre me llena de satisfacción”, afirma.

Fotografía microscópica

En la categoría de Fotografía microscópica, el primer lugar fue para Rebbeca Vergara, quien tituló a su imagen “El microcosmos de la condrogénesis”, que es un cultivo de células madre mesenquimales de placenta diferenciadas a células de cartílago que, al agregar el tinte con el que se marcan, formaron un agregado similar a una galaxia, y aunque no era el resultado esperado, la imagen muestra un resultado impactante, lo que representa el impacto de los experimentos que se realizan con las células madre en la actualidad, explica Vergara. Para esta licenciada en biotecnología “la ciencia es arte y el arte es ciencia”. Disfruta de ambas disciplinas por separado y considera que un concurso como este le permite “salir un poco de lo usual y explorar más el lado artístico”.

Astronomía

Alejandro Bustamante y su imagen “Luz nocturna en la marea azul”, se hicieron sentir en la categoría de Astronomía, al obtener el primer lugar.

Bajo el cielo nocturno de Panamá, esta imagen captura la majestuosidad de la vía láctea donde la bioluminiscencia ilumina la costa de la playa Morrillo en la provincia de Veraguas. Esto es producido por microorganismos marinos como los dinoflagelados, es de gran interés para la ciencia debido a su capacidad para producir luz mediante estímulos, ayudando a estudiar los ecosistemas marinos.

“Fue emocionante la espera. Saber que mi trabajo sería evaluado no solo por su técnica, sino por su capacidad de comunicar la ciencia, me hizo reflexionar sobre la importancia de hacer accesible el conocimiento a los demás. Cuando finalmente vi mi fotografía exhibida en la pantalla sentí una profunda alegría, no solo por el reconocimiento, sino por saber que esa imagen podía despertar el interés científico en otras personas”, destaca Bustamante, fotógrafo independiente, amante de la fotografía científica porque combina dos de sus grandes intereses, la ciencia y el arte.

Otros ganadores en esta categoría fueron Sahara Samudio con “Testigo de la omnipotencia” (segundo lugar) y Edgardo Llerena con “Vestigio de luz” (tercera posición).

Ambiente y cambio climático

En esta línea, Edward Ortiz, fotógrafo de naturaleza y vida silvestre en tiempos libres, también fue galardonado con su imagen titulada “Xylarias” en la categoría de Ambiente y Cambio Climático.

Las xylarias son un tipo de hongos que crecen sobre madera descompuesta y troncos de árboles podridos o en descomposición; comúnmente se les conoce como “dedos de muerto” por la forma que adoptan en su madurez. Pueden tomar formas abombadas, cilíndricas o alargadas y pueden llegar a medir 10 cm de altura y 3 cm de ancho. “Estas en particular las encontré en el Parque Metropolitano de Panamá. Ese lugar es un mundo de biodiversidad”, destaca Ortiz.

Otros galardonados en esta categoría fueron Daniel de Jesús Mendieta con su fotografía “Eriophara Edax: la artista de la naturaleza”, y Osvaldo Quintero con “Playero Pechirrayado”, quienes merecieron el segundo y tercer lugar.

FotoCiencia 2024 recibió un total de 639 fotografías con creatividad y rigor científico. La alta participación demuestra no solo el interés creciente por la ciencia, sino también el potencial de la fotografía como medio para difundir el conocimiento científico de forma accesible y cautivadora.