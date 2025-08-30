Francisco Rodríguez, el reflejo del final del régimen de Noriega

El gobierno de Rodríguez, en efecto, carecía de legitimidad y de respaldo. Más que reducir la crisis, la profundizó.Durante su breve gestión, que se extendió del 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 1989, Panamá permaneció en una situación de aislamiento diplomático, con sanciones económicas en aumento y con una sociedad cada vez más movilizada en contra del régimen militar.En el ámbito internacional, la designación de Rodríguez fue interpretada como la confirmación de que en Panamá no existían condiciones democráticas ni institucionales.Estados Unidos incrementó las presiones políticas y militares, desplegando operaciones de disuasión como Nimrod Dancer, destinadas a intimidar al régimen y mostrar su vulnerabilidad.Mientras tanto, en el plano interno, la oposición mantuvo su campaña de denuncias y de resistencia civil, mientras la represión militar se endurecía.Francisco Rodríguez, pese a ocupar formalmente la Presidencia, nunca fue reconocido como jefe de Estado legítimo.Su papel histórico se limitó a ser un engranaje en la estrategia de supervivencia del régimen militar en sus últimos meses.No contaba con margen de maniobra propio y era percibido como un administrador temporal que debía sostener la fachada institucional mientras Noriega tomaba las decisiones de fondo.El desenlace de este período llegaría el 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos ejecutó la Operación Causa Justa, la invasión militar destinada a capturar a Noriega, desmantelar las Fuerzas de Defensa y restituir la democracia.Ese mismo día, en una base militar estadounidense, Guillermo Endara fue juramentado como presidente de la República, reconociéndose finalmente la victoria que le había sido arrebatada en las urnas meses atrás.Mirando hacia atrás, el 1 de septiembre de 1989 representa la culminación de un proceso de deterioro institucional iniciado años antes con la consolidación del poder militar y el debilitamiento de los partidos políticos.La suspensión constitucional y la designación de un presidente de facto mostraron el nivel de control que ejercía Noriega sobre las instituciones, pero también revelaron la incapacidad del régimen de ofrecer una salida política legítima a la crisis.Ese episodio terminó siendo el preludio de la invasión y de una transición abrupta hacia la democracia.Si bien el gobierno de Endara nació bajo el peso de la intervención extranjera y con enormes desafíos, el 1 de septiembre de 1989 quedó marcado en la memoria nacional como el día en que se consumó la ruptura del orden constitucional y se demostró hasta qué punto Panamá necesitaba reconstruir su democracia.Fue, en definitiva, el último acto del régimen militar antes de su caída estrepitosa pocos meses después.