Fugaz mandato: Los 11 días de presidencia de Pedro A. Díaz

Pedro Antonio Díaz De Obaldía nació el 22 de marzo de 1852, era hermano del general Domingo Díaz y tuvo en compañía de este una destacada participación en la movilización del pueblo, principalmente del arrabal de Santa Ana, en apoyo al movimiento independentista de 1903.A raíz del fallecimiento del presidente Ramón Maximiliano Valdés –cuando apenas cumplía un año y casi nueve meses de su mandato presidencial– ejercieron la presidencia de la República varias personas, atendiendo el orden de prelación previsto en el numeral 4 del artículo 66 y en el artículo 79 de la Constitución.