Futuro del Canal de Panamá. Reflexión en tres tiempos

¡Agua, agua, agua!

Por otro lado, desde hace varios años he venido planteando la necesidad urgente de convertir a Panamá, de frontera a frontera, de Punta Burica a Cabo Tiburón, en cuenca hidrográfica. Eso significa garantizar, por encima de todas las cosas, las fuentes hídricas en cada pulgada del territorio nacional.

Hablamos de cosecha de agua, descontaminación, canalización, embalses, reforestación, tratamiento adecuado de las corrientes subterráneas y de pensar en canal transístmico, pero en seco. No estoy inventando nada nuevo. Se trata de lógica pendeja.

Ya las autoridades administrativas de esa vía interoceánica prevén la necesidad de buscar nuevas fuentes hídricas para mantenerla operativa y competitiva con el loable fin de estar en capacidad de enfrentar las competentes ofertas de otros países de la región, países cuyos gobernantes no son mancos.

Eso nos pasará si, como lo hemos hecho una y otra vez, desde siempre, seguimos empeñados en mantener nuestro modo de vivir que nació capado, unidimensional, transitista clientelar, coimero, egoísta oportunista, depredador, traga agua, estructural, ineficiente, corto de vista, sordo crónico en cuyo seno se articula la economía panameña, es decir, un sistema que, por ser sistema: duro de matar.

Todavía los hegémonos panameños se niegan a aceptar que lo que debe cambiar es el sistema psicosociocultural transitista por ser cada vez lo más parecido a haraquiri por ignorancia y kamikaze por vocación.

El futuro está en la agroindustria, en la soberanía alimentaria, en la neutralidad, en la inclusión, en mirar el país desde fuera para dentro y desde dentro para fuera, de insertarse en el mangoneo geopolítico con la gracia de un torero ( como lo hemos hecho en otras ocasiones) sin caer en la trampa del “crecimiento económico” sin la multiplicación de los panes, cuando lo que se tiene que hacer es crear riqueza y repartirla mejor, incrementar la tributación empresarial al Estado para que retornen como ganancia decente. ¿Quieren jugar vivo? Sí, jueguen vivo, pero jugar vivo no es saquear al Estado sino fortalecerlo.

La cuestión ahora es que, si no encontramos suficiente agua dulce para transportar barcos de un océano a otro, si no la conservamos y procesamos ni siquiera para beberla, o para saciar la sed de las vacas, o para cocinar arroz, lo que ya está ocurriendo, no solo nos llevará Candanga sino el tongo del paraguas que ya anda por ahí como Pedro por su casa.

¡Tontos! ¡Tantos de capirote! La construcción de un canal seco en toda regla, terrestre, tecnológicamente sostenible, sería mucho más barato y rentable que cualquiera otro del mismo tenor que se construyera por otro país de la región. El uso del agua dulce para la navegación interoceánica ya es obsoleto y ridículo, hasta criminal, ¡hasta cuándo!

El corredor de Tehuantepec, en México, que une el océano Atlántico con el océano Pacífico, tiene 300 kilómetros de largo, ¡una barbaridad si se toma en cuenta, además, la topografía que lo soporta! Y lo hicieron. Por algo será. Colombia y otros países andan en lo mismo. Por algo será.

Un corredor o canal seco, trazado sobre terrenos planos, menos escabrosos, de muy poca altura, combinando ferrocarril, carreteras, canal de exclusas y aeropuertos, mejor conectado geográficamente con el resto del mundo, de solo 80 kilómetros de largo, construido en Panamá, ¿acaso no sería una oferta insuperable.

¿No sería mejor que el agua dulce se conservara y procesara para garantizar el consumo de la población?