Gracie Bon en ‘La casa de Alofoke 2’: Todo sobre el reality dominicano, participantes y premios

El <i><b>reality show</b></i><b> dominicano de convivencia 'La casa de Alofoke'</b>, producido por Alofoke Media Group, ha iniciado su <b>segunda temporada</b> con una notable mejora en el premio y con la participación de una panameña.En los últimos días, <b>los extractos de lo que ocurre dentro de la casa se han tomado las diferentes redes sociales</b>, incluyendo X (Twitter), Instagram, Facebook, TikTok y, por supuesto, YouTube, donde se transmite en vivo todo lo que sucede entre los participantes.<b>'La casa de Alofoke' mantiene su formato de transmisión en vivo 24 horas al día por 30 días a través de YouTube.</b> Para esta nueva edición, el ganador recibirá un premio mayor de <b>4 millones de pesos dominicanos</b> (cerca de <b>$62,647 dólares estadounidenses</b>), además de un vehículo Mercedes Benz del año.<b>¿Quiénes son los participantes de la segunda temporada de 'La casa de Alofoke'?</b>Esta segunda temporada ha tomado relevancia en Panamá, ya que dentro de los participantes se encuentra <a href="/tag/-/meta/gracie-bon"><b>la </b><i><b>influencer</b></i><b> y modelo Gracie Bon</b></a>, quien desde el primer día ha acaparado la atención tanto dentro como fuera de la casa.A continuación, el listado de personalidades que comparten con Gracie Bon dentro de La Casa de Alofoke:Carlos Montesquieu (dominicano, creador de contenido) Young Swagon (dominicano, influenciador)Juan Carlos Pichardo Jr. (dominicano, humorista)Shadow Blow (dominicano, cantante urbano)La Perversa (dominicana, cantante y bailarina)Randy Álvarez 'Pollito Tropical' (cubano, influenciador)Luis Santana (dominicano, estilista)Mami Nola (dominicana, cocinera y creadora de contenido)Diosa Canales (venezolana, vedette y cantante)Valka (colombiana, cantante)Melina Rodríguez (dominicana, influenciadora y locutora)Luis Polonia (dominicano, exbeisbolista)Dianabel Gómez (dominicana, presentadora y modelo)Andy de la Cruz 'La Fruta' (dominicano, comediante)Jlexis (puertorriqueño, creador de contenido)Michael Flores (puertorriqueño, creador de contenido)Julissa Gutiérrez 'Magaly' (dominicana, influenciadora)JD con su Flow (dominicano, comediante)Daniela Barranco (venezolana, influenciadora y cantante).<b>¿Cuándo será la primera eliminación de la segunda temporada de La Casa de Alofoke?</b> Para esta segunda temporada serán <b>38 días de convivencia</b>, que iniciaron el pasado <b>20 de octubre</b>.Según anunció la producción, la primera eliminación ocurrirá este <b>domingo 26 de octubre</b>.