A sus 83 años, Graciela Iturbide, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, ha inmortalizado el México contemporáneo más profundo y su lente es una leyenda viva, aunque afirma a EFE este viernes que su mayor placer está en “la complicidad” con la gente que fotografía.

Iturbide confiesa que “le cuesta mucho valorar su trabajo”, e incluso admite romper aquellas fotos que no le entusiasman, pues su “pasión” no reside en la imagen final, sino en el acto de capturar el movimiento de los juchitecas en los mercados del sur de Oaxaca, como lo hizo a finales de 1970 con ‘Nuestra Señora de las Iguanas’, o en los vastos desiertos de Sonora, donde retrató ‘Mujer Ángel’.

“Yo nunca he visto (a los pueblos indígenas) como ‘el otro’. Eso no quiere decir que no me sorprendan sus costumbres (...) La cámara siempre ha sido un pretexto para conocer la cultura de mi pueblo”, argumenta la ganadora del Premio Hasselblad (2008), la distinción más importante en fotografía.