¿Hacia dónde van los museos como espacios de encuentro social?

A nivel internacional, Pérez cita el Museo de Oakland (Estados Unidos) como un ejemplo paradigmático de cómo una institución cultural puede integrarse en una sociedad marcada por la exclusión social. En España, tanto museos pequeños como nacionales están apostando por modelos de gestión más participativos.Sobre el panorama panameño, la especialista considera que encontrará casos valiosos durante el congreso, pero reconoce que el desafío no es menor. Coincidiendo con Sautú, subraya que, más allá de los avances, se requiere una política nacional específica para museos. 'No se trata solo de apoyo económico, sino de un respaldo que los impulse hacia la excelencia y, al mismo tiempo, les exija estándares de calidad', manifestó Sautú.