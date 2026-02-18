‘Hamnet’, la cinta que conecta la tragedia familiar de Shakespeare con el origen de ‘Hamlet’

Mucho sabemos de la prosa del dramaturgo inglés William Shakespeare (1564-1616), pero poco se ha establecido en el cine sobre su vida familiar o su historia de vida fuera de las tablas. En la nueva cinta dirigida por Chloé Zhao, ‘Hamnet’, vemos un poco el detrás de escena de uno de los momentos registrados en la historia del Shakespeare real: la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet.

Basada en la novela escrita por Maggie O’Farrell del mismo nombre, Zhao trajo a la pantalla grande una adaptación que apuesta por la emotividad y los recuerdos, más que una cinta de amor o pasión, como ha sido recurrente con otras cintas sobre Shakespeare. En esta versión, vemos a una Agnes (nombre registrado en un testamento del padre real de la famosa esposa del dramaturgo Anne Hathaway) rebelde, libre como el viento en medio del bosque que es su adoración; capaz de tener lazos con aves, leer las plantas para crear medicinas y tener un poder casi sobrenatural de ver el futuro, Agnes (Jessie Buckley) es perseguida por las expectativas de una mujer de su edad - pasando los 25 años - y su rol en su familia, donde es constantemente atacada por palabras hirientes de su madrastra.

Es entonces cuando entra el tutor de latín de Stratford-upon-Avon, William (sí, el Shakespeare e interpretado por Paul Mescal), para hacerla olvidar sus tristezas por un momento y luego, guiados por la pasión y el rápido amor creciente entre ambos, planean la forma de estar casados lo más pronto posible pese al rechazo de ambas familias entre ellas. Sin aprobación de parte de sus padres, Agnes queda embarazada de la que será su primera hija, Susanna, y logra tener la aprobación de su hermano mayor Bartholomew (Joe Alwyn) para casarse con William y empieza lo que será el viaje central de ‘Hamnet’.

Pese a que los historiadores han descubierto poco sobre la Anne Hathway real, su rol en la vida de Shakespeare es un misterio y una historia atractiva para querer desenterrar los secretos de una mujer tachada como una “atrapa hombres” y que llevó al famoso dramaturgo a un matrimonio infeliz al paso de los años. según recuentos históricos. Según la investigación que O’Farrell llevó a cabo para su novela en la que se basó Zhao, Anne podría haber sido iletrada, distinta a su contraparte en la novela, que sabe leer, escribir y manejar un hogar con la fortaleza de un roble. O’Farrell deja la piel en su libro, luchando por devolverle a Anne, o Agnes, su rol como mujer más que solo madre y esposa en una época donde había poca inversión en las mujeres.

Pero, más allá de situarla como un ícono feminista, Zhao y O’Farrell detallan un guión que captura la soledad, el sacrificio y la incertidumbre de ser una madre en un matrimonio que se descajabra con cada día que pasa. Ahora, con sus gemelos Judith (Olivia Lynes) y Hamnet (Jacobi Jupe), Agnes sabe que para que el destino de William se cumpla, y mantener a sus hijos a salvo, es mejor dejarlo ir a Londres aunque signifique dejarlos atrás para ella encargarse.

A través del lente de Zhao vemos a una familia Shakespeare que juega, pasa el día a día entre quehaceres y momentos de relajación en medio de las necesidades habituales, lo que hace que nos sintamos más unidos en el lazo familiar; la cinta pudo haber quedado ahí, mostrando un Shakespeare más comprometido con su familia de lo que conocemos, pero simplemente Zhao no tenía en mente hacer una película sobre William.

En 1596, Hamnet sucumbe ante una enfermedad terminal y fallece a los 11 años, dejando a Agnes y William en un limbo de sufrimiento y culpa que ahora tormenta su familia y su matrimonio. En esta nueva cinta, Zhao nos hace íntimos testigos de dicha muerte, y la unión mística y profunda entre los gemelos, ya que Judith siendo la más frágil es atacada por la enfermedad en primer lugar.

Es imposible ver la cinta y no sentir el profundo dolor que Buckley transmite a través de su mirada, sus gestos, su lenguaje corporal y enteramente transformando las palabras en el papel a lo que es una acción viva y espiritual de lo que significa una pérdida tan inmensurable como la de un hijo. Por su parte, Mescal hace todo lo posible por mostrar el sufrimiento en silencio de un padre que sabe que estuvo ausente en el peor momento posible; ambos nos muestran el mismo dolor en dos narrativas distintas, haciendo que su historia sea aún más cautivante.

En esos últimos momentos, Jupe nos desarma por completo, siendo el actor más joven del reparto, es quien carga quizás con el mayor peso por su personaje. ¿Cómo retratar la confusión y el miedo de un niño en las puertas de la muerte? Jupe logra mostrar su desesperación al estar sin su madre, el voto de valentía que hizo a su padre y enfrentar lo desconocido con determinación, sabiendo de quienes lo aprendió.