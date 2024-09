Historias de fracasos que inspiran

Un grupo de amigos mexicanos estaban reunidos tomando tragos cuando surgió una discusión: ¿por qué cuando alguien habla de sus proyectos individuales sólo cuenta los aspectos positivos y agradables, si también hay errores y fracasos, que son lo más valioso para un emprendedor? Todos habían tenido ideas fallidas, pésimos socios, bolsillos vacíos y otros cuentos de terror.

Fue así como, en septiembre de 2012, lanzaron su primera convocatoria entre familiares, amigos y conocidos para escuchar a tres exponentes de distintos ámbitos que hablaran de sus fracasos. Esa fue la primera ‘Fuck Up Night’, con unos 35 asistentes.

El evento creció hasta convertirse en una comunidad global que se enfoca en normalizar el fracaso en los seres humanos. En Panamá se realizó por primera vez en el año 2019, luego se dejó de hacer por la pandemia.

Este año vuelve al país, se llevará a cabo el próximo lunes 23 de septiembre en The Venue en Soho Mall, a las 6:00p.m. El evento consiste en tener a cuatro speakers, profesionales o exitosos que solamente cuenten sus fracasos.

“En esta primera etapa vamos a tener al señor Juan Diego Vásquez, exdiputado y creador del movimiento Vamos. Lo hemos escogido a él por el tema político, porque a veces creemos que las personas como Juan Diego han logrado muchas cosas excelentes y nunca han pasado por fuck ups, pero fíjate que sí ha tenido muchos fracasos de los que ha sabido aprender para poder tener éxito en la vida”, detalló el productor del evento, Franklyn Robinson.

El productor adelantó que escogieron a Gracie Bon. “Ella es un boom internacional, les guste o no ella es una excelente generadora de contenido para adultos. También tiene otros tipos de negocios que no son para adultos y que muchos no conocen. Para lograr todo eso ha pasado por muchos fracasos familiares, personales, económicos y empresariales. Mucha gente la sataniza y la señala por un negocio que es legal, sin embargo ella tiene otros emprendimientos, cuando escuchen su historia van a quedar boquiabiertos”.

“Tenemos a Magaly Martínez que es la CEO de la revista Mundo Social. Su madre fue creadora de esta revista que es muy conocida en Panamá y tiene muchos años. Ahora ella la lidera, ha tenido fracasos y la gente queda asombrada porque creen que lo ha tenido todo en la vida”, añadió Robinson.

El evento cierra con Ubaldo Davis, quien es productor del programa de televisión ‘La Cáscara’. “Creo que de todas las personas que tenemos, él es quien ha pasado por más fuck ups que cuando las escuchas te ríes y quedas asombrada. Es más, hasta me preocupo porque no he vivido ni el 2% de lo que él ha pasado y siento que mi vida es un caos”, admite el productor.

Este evento se hace en 260 ciudades en más de 60 países alrededor del mundo. Por semana se generan hasta 10, al mes hacen casi 60, tanto en español como en inglés. Se realizan en Europa, Holanda e Inglaterra, entre otros.

“Me quedo sorprendido de cómo estas actividades influyen para conectar, hacer networking. Hay empatía y estas personas aceptan el fracaso como parte del crecimiento profesional. Además hablan de aquellas situaciones que nos dan vergüenza decir. ‘Oye, fracasé en este proyecto, fracasé en la escuela, fracasé con mi familia’. Uno aprende del fracaso, y entre más rápido aceptes eso, más rápido cambias el ‘chip’ para poder crecer y avanzar”.

Las historias han sido curadas por el director, actor, productor y guionista de teatro, Augusto Posso. “Él se reunió con cada uno de ellos porque hay un storytelling detrás. Aprendes, pero no es lento ni tedioso como un panel aburrido. Posso hizo un seminario con la franquicia para saber cómo debería ser el storytelling, desde la creación, lo que pasó durante la historia, cuando te fue mal y lo que aprendiste. Cada uno tiene 10 minutos para contar su historia de una manera muy chévere y fresca”.

El evento va dirigido a todo tipo de público, en palabras del productor: “a todos los seres humanos. Todos hemos vivido y pasado por fracasos, tanto el que tiene mucho dinero como el que menos tiene. Es para todo el mundo: emprendedores, empresarios, creadores, diseñadores. El ser humano siempre busca avanzar, crecer, caerse y levantarse una y otra vez para lograr sus objetivos”.

Después de cada conversación, hay 10 minutos de receso que son para networking. Los asistentes deben conocer a cinco personas, tomar algo, contar historias, conectar con otros. “La idea es que la gente salga de allí con mucho más conocimiento, aceptando sus errores y los fracasos de la vida, y salir adelante”.

Franklyn Robinson participó como exponente en la primera Fuck Up Night que se realizó en Panamá. “Tenía miedo de contar mis fracasos, pero cuando estás en el escenario y ves que nadie te critica y sus miradas te dan a entender que ellos también pasaron por fracasos, sueltas la vulnerabilidad y empiezas como desde cero para crear nuevas aventuras en los emprendimientos”.