‘House of Kardashian’: La familia que revolucionó la ‘reality tv’

Por más de dos décadas, el apellido Kardashian ha resonado en Hollywood y el reino de la reality tv alrededor del mundo. Una familia que llegó a la fama envuelta en misterio y controversia, ahora se ve llevada a la lupa de forma documental en busca de los secretos que se esconden detrás de su éxito. De la mano de la directora Katie Hindley y la productora Clare Cameron, la docuserie House of Kardashian llega a la plataforma de Universal+ para Latinoamérica este 1° de noviembre. La serie sigue a amigos y familiares de las Kardashian quienes comparten sobre cómo es la vida de las estrellas detrás de las cámaras, sus luchas y también las controversias que han atravesado para posicionarse en una de las industrias más cerradas y cambiantes del mundo. ‘La Decana’ pudo conversar con el equipo creativo para conocer más acerca de la relevancia de este nuevo proyecto, en luz de los acontecimientos en la vida de la familia Kardashian y su involucración en conflictos políticos y culturales.

¿Cómo fue prepararse para esta producción y decidir qué momentos de sus vidas mostrar?

(Cameron) Como productora ejecutiva, sentí que era fundamental contar con un equipo editorial compuesto enteramente por mujeres, debido a la relevancia del tema y la influencia tan profunda que las Kardashian han tenido en mujeres de todo el mundo. (Hindley) Trabajamos con una gran cantidad de líneas de tiempo, árboles genealógicos, desgloses de episodios y una investigación exhaustiva, lo que nos permitió adquirir un conocimiento profundo sobre las Kardashian en un corto período. Había cientos de situaciones que podríamos haber elegido, pero nos centramos en aquellos que marcaron un cambio importante en sus vidas, ya fuera un cambio en sus circunstancias familiares o que influyeran en sus decisiones futuras o en sus personalidades. También consideramos cómo presentar esos momentos. Hubo situaciones de las que quizás no conocías los detalles o “chismes”, pero que requerían material de archivo y entrevistas para ser bien contadas. Así que nos aseguramos de tener a las personas adecuadas para narrar esas historias de una manera evocadora y emocionalmente poderosa.

¿Cuál fue el enfoque del proyecto más allá de la marca Kardashian?

También queríamos representar a tres generaciones de mujeres. Hablamos mucho sobre las diferentes hermanas, pero sentimos que Kris Jenner era esencial para un episodio, sobre todo por sus circunstancias y lo que representaba para las mujeres trabajadoras de su generación. Luego, Kim fue crucial, ya que fue quien llevó a la familia a la fama, y Kylie se convirtió en un ícono para una nueva generación. Al enfocarnos en estas tres figuras clave, logramos contar una historia que abarca tres generaciones y refleja ciertos aspectos de nuestra sociedad.

¿Cómo fue para ti hablar con personas que realmente los conocían o estaban cerca de ellos?

(Hindley) Es fascinante. Siempre es interesante conocer a las personas detrás de la fama. Algo que me sorprendió es cómo logran proyectar una vida divertida y fácil, pero en realidad trabajan muy duro. Hay mucho pensamiento, intención y propósito detrás de lo que hacen. Puedes debatir todo lo que quieras sobre si te gusta lo que han hecho, pero lo que han logrado, cómo han cambiado el mundo y revolucionado los negocios y la telerrealidad, es indiscutiblemente impresionante. Son verdaderos expertos en medios. Ellos eligen cuidadosamente cómo quieren ser vistos y es fascinante ver lo que hay detrás de esa imagen.

Además, está presente Caitlyn Jenner, lo cual es crucial. ¿Cómo fue esa conexión con ella?

(Cameron) Fue maravilloso contar con Caitlyn en el proyecto. Su perspectiva es vital para el documental, ya que era parte de la familia. Especialmente en el contexto de cuando Kris estaba trabajando detrás de escena, tener a Caitlyn, quien antes era Bruce, aportó un valor significativo. Su experiencia transformando su carrera y encontrando oportunidades para la familia fue esencial para la narrativa. Como alguien que ha sido fan de las Kardashian durante mucho tiempo, conocerla fue un momento increíble. La has visto en televisión durante años, así que fue especial interactuar con ella en persona. Realizamos la entrevista en su casa, y su voz resultó ser un aporte fundamental para la serie. Sin duda, su perspectiva enriqueció mucho el contenido.

El mercado latinoamericano también ha seguido las pistas de esta familia, tras la explosión de ‘Keeping up with the Kardashians’, ¿Cuáles son sus expectativas una vez que se presente en Latinoamérica?