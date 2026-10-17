Iglesias, museos y edificios históricos bajo evaluación de MiCultura tras el terremoto en Panamá

El Ministerio de Cultura (MiCultura) mantiene un operativo de evaluación y atención en 45 sitios patrimoniales y culturales del país que resultaron afectados o requieren seguimiento tras el terremoto del pasado 9 de octubre.
Los trabajos se desarrollan en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá y Panamá Oeste, donde equipos técnicos realizan inspecciones para determinar las condiciones de los inmuebles y definir las medidas necesarias para su recuperación.
Yamileth Stanziola, directora nacional de Proyectos Especiales de MiCultura, explicó que las evaluaciones comenzaron el 10 de octubre e incluyen iglesias, museos, bibliotecas, edificios históricos y centros educativos y culturales.
Durante la primera semana, los equipos inspeccionaron 38 sitios mediante recorridos en campo, fotografías y vuelos de dron para identificar daños en techos, fachadas y torres.
Como resultado de las evaluaciones, 14 inmuebles permanecen cerrados, 20 tienen acceso o uso restringido y cuatro presentan daños menores o no muestran afectaciones visibles. Otros siete espacios continúan en proceso de evaluación técnica.
MiCultura también informó que en 14 sitios se ejecutan trabajos de emergencia para estabilizar las estructuras y reducir riesgos. Las labores incluyen el acordonamiento de áreas vulnerables, el apuntalamiento de estructuras y el retiro controlado de elementos que puedan desprenderse.
Además, se realizan acciones para proteger imágenes religiosas, retablos, colecciones y archivos que pudieran verse comprometidos por las afectaciones.
Entre las medidas preventivas adoptadas están la suspensión de clases en la Escuela Alejandro Tapia Escobar, en Aguadulce, y la paralización de los trabajos en el Centro Cultural Estelina Tejeira, en Penonomé.
En Coclé, las inspecciones incluyen la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, la Basílica Menor de Santiago Apóstol, el Museo Capilla San Juan de Dios, el Museo de la Sal y el Azúcar Stella Sierra y el Museo de la Historia y de la Tradición Penonomeña.
También se encuentran bajo seguimiento varias bibliotecas públicas de la provincia, entre ellas la Fernando Guardia, la Abelardo Herrera y la José María Pinilla Urrutia.
En Veraguas, los trabajos abarcan iglesias, basílicas, bibliotecas y museos, como la Catedral Santiago Apóstol, la Iglesia San Francisco de la Montaña, la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya y el Museo Regional de Veraguas.
Las acciones se mantienen en coordinación con las diócesis, los municipios, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, con el propósito de garantizar la seguridad y preservar los bienes históricos y culturales afectados por el movimiento sísmico.
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