Iglesias, museos y edificios históricos bajo evaluación de MiCultura tras el terremoto en Panamá

El Ministerio de Cultura (MiCultura) mantiene un operativo de evaluación y atención en 45 sitios patrimoniales y culturales del país que resultaron afectados o requieren seguimiento tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

Los trabajos se desarrollan en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá y Panamá Oeste, donde equipos técnicos realizan inspecciones para determinar las condiciones de los inmuebles y definir las medidas necesarias para su recuperación.

Yamileth Stanziola, directora nacional de Proyectos Especiales de MiCultura, explicó que las evaluaciones comenzaron el 10 de octubre e incluyen iglesias, museos, bibliotecas, edificios históricos y centros educativos y culturales.

Durante la primera semana, los equipos inspeccionaron 38 sitios mediante recorridos en campo, fotografías y vuelos de dron para identificar daños en techos, fachadas y torres.

Como resultado de las evaluaciones, 14 inmuebles permanecen cerrados, 20 tienen acceso o uso restringido y cuatro presentan daños menores o no muestran afectaciones visibles. Otros siete espacios continúan en proceso de evaluación técnica.

MiCultura también informó que en 14 sitios se ejecutan trabajos de emergencia para estabilizar las estructuras y reducir riesgos. Las labores incluyen el acordonamiento de áreas vulnerables, el apuntalamiento de estructuras y el retiro controlado de elementos que puedan desprenderse.

Además, se realizan acciones para proteger imágenes religiosas, retablos, colecciones y archivos que pudieran verse comprometidos por las afectaciones.