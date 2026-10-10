Terremoto golpea el patrimonio histórico y cultural de Panamá

La Academia de la Historia de Panamá expresó su solidaridad con los panameños y extranjeros residentes en el país tras el terremoto de magnitud 7,5 y las más de cien réplicas reportadas, que ocasionaron daños en bienes públicos y privados, incluidos monumentos de valor histórico y cultural.

Mediante un comunicado, la organización manifestó su preocupación por las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico y el estado de incertidumbre que enfrenta la población. Asimismo, destacó la importancia de preservar el patrimonio histórico nacional, ante los daños registrados en distintos puntos del país.

Entre los sitios afectados figura el Museo de la Nacionalidad, ubicado en La Villa de Los Santos, un inmueble de especial relevancia para la historia panameña. En ese recinto tuvo lugar el cabildo del 10 de noviembre de 1821, cuando se produjo el primer pronunciamiento de independencia del Istmo.