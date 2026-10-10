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Terremoto golpea el patrimonio histórico y cultural de Panamá

Terremoto de 7,5 grados causa daños en monumentos históricos e iglesias de Panamá
Terremoto de 7,5 grados causa daños en monumentos históricos e iglesias de Panamá Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 14:09
El Museo de la Nacionalidad y varias iglesias figuran entre los monumentos afectados por el terremoto que sacudió Panamá.

La Academia de la Historia de Panamá expresó su solidaridad con los panameños y extranjeros residentes en el país tras el terremoto de magnitud 7,5 y las más de cien réplicas reportadas, que ocasionaron daños en bienes públicos y privados, incluidos monumentos de valor histórico y cultural.

Mediante un comunicado, la organización manifestó su preocupación por las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico y el estado de incertidumbre que enfrenta la población. Asimismo, destacó la importancia de preservar el patrimonio histórico nacional, ante los daños registrados en distintos puntos del país.

Entre los sitios afectados figura el Museo de la Nacionalidad, ubicado en La Villa de Los Santos, un inmueble de especial relevancia para la historia panameña. En ese recinto tuvo lugar el cabildo del 10 de noviembre de 1821, cuando se produjo el primer pronunciamiento de independencia del Istmo.

La Academia también mencionó daños en monumentos religiosos, incluidas las iglesias de Los Santos, Parita, Penonomé, Soná, Atalaya, Chitré, Pesé, Los Pozos y Las Minas. Además, señaló afectaciones en otros edificios civiles, escuelas, hospitales, alcaldías municipales y gobernaciones provinciales.

En contraste, el comunicado informó que el Complejo Monumental de Panamá La Vieja no sufrió daños estructurales a causa del sismo.

Ante este panorama, la Academia de la Historia hizo un llamado a la ciudadanía, al sector privado y al Gobierno para unir esfuerzos y reunir los recursos necesarios para reconstruir los monumentos afectados.

La entidad subrayó que la recuperación de estos espacios es fundamental para preservar el patrimonio cultural de Panamá, cuyo valor trasciende las fronteras nacionales y forma parte de la memoria histórica del país.

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