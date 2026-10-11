‘Lo más importante es la vida’: el mensaje de fe tras afectaciones de terremoto en iglesias del interior

En este contexto, el padre Edwin explicó que quiso transmitir un mensaje de agradecimiento a Dios durante la misa, al considerar que, pese a las pérdidas materiales y el impacto del terremoto, la vida sigue siendo lo más importante.

En Coclé, la Catedral San Juan Bautista, en Penonomé, registró daños estructurales y el colapso parcial de una de sus torres . En La Villa de Los Santos, la iglesia de San Atanasio, un templo de valor histórico, también sufrió daños .

Los daños en los templos se reportaron en varias provincias. En Soná, Veraguas, la iglesia parroquial San Isidro Labrador quedó completamente colapsada, mientras que la Catedral de Santiago sufrió desprendimientos en su estructura . En Atalaya también se reportaron daños en la torre de la Basílica Menor Jesús Nazareno.

El terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre dejó daños materiales en distintos puntos del interior del país, incluidas varias iglesias católicas . En medio de las afectaciones, el padre Edwin, párroco de una iglesia en Penonomé, destacó la importancia de agradecer por la vida y encontrar fuerzas para seguir adelante después del sismo .

“Después de todo lo que hemos pasado, sin ver mayores cosas, quizás víctimas de pérdida de vida, pues aquí nos tiene Dios con vida”, expresó el religioso al recordar el mensaje que compartió con los feligreses.

El sacerdote reconoció que algunas personas han sufrido daños materiales y otras permanecen sin saber cómo proceder tras el movimiento sísmico. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe ser reconocer que siguen con vida, pese a las dificultades que enfrentan.

“Ciertamente quizás habremos perdido muchas cosas como bienes materiales y todo eso, pero yo creo que lo más importante y que es irreparable es precisamente la vida misma”, manifestó.

Daños en el templo y las imágenes religiosas

El sismo también provocó afectaciones en la iglesia donde oficia el padre Edwin. Según relató, una parte del costado derecho del edificio se agrietó, mientras que en el salón parroquial, ubicado en la parte superior, comenzaron a desprenderse fragmentos de la estructura.

El piso del templo sufrió daños que, de acuerdo con el sacerdote, obligarán a retirarlo. Explicó que algunas zonas se levantaron y que, al caminar por el interior de la iglesia, se percibe un espacio hueco debajo de la superficie.

Las afectaciones alcanzaron también a las imágenes religiosas. Una imagen de la Virgen del Carmen y otra de la Virgen de la Dulce Esperanza resultaron dañadas; esta última quedó completamente quebrada, según describió el religioso.

A estos daños se sumaron roturas en el cielo falso, del que algunas partes se rasgaron y cayeron durante el sismo.

Pese a las pérdidas materiales, el padre Edwin reiteró que la prioridad en este momento es valorar la vida y afrontar las consecuencias del terremoto.

“Lo que nos debe de interesar ahora mismo es que aquí estamos, sin importar cómo, pero aquí estamos”, concluyó.