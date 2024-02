Impulsan la cultura guna en la ciudad de Panamá

Rescatar la identidad

Una de las razones por las cuales se impulsa esta ong es porque “muchos niños gunas que nacen en la capital no hablan guna, por ejemplo mis hijos no hablan guna. Lo entienden, pero no hablan. Los hogares gunas son así: se está perdiendo el uso del idioma cuando migran en la capital. También el uso de mola o de chaquiras en las mujeres”.

“La Fundación Artes Nega tiene como meta rescatar la identidad desde la niñez. Pero sí hay bastantes gunas en Panamá que están interesados, pero todavía hace falta el interés de muchos. No es caro, cuesta solo $10.00 por mes. Y aún así la gente no se inscribe. Es preocupante en ese sentido, porque se abrió en verano el curso del idioma guna, y solamente se inscribieron tres niños. Esto no es rentable para nosotros. Este año no se abrieron inscripciones para este curso”.

Aunque Calvo dio esperanzas sobre ese tema porque “los niños gunas aprenden primordialmente a través del canto, del arrullo de las madres gunas. A hablar en la casa se va a aprendiendo. Por medio de la escritura es difícil para un guna. Pero cantando ellos aprenden. Los maestros le enseñan qué significa cada canción”. “Los ngöbe me han dicho que les gustaría aprender. Nos ven en los eventos que hacemos, y también sueñan con tener actividades como las nuestras. Están batallando, ellos también están perdiendo su cultura”.

El idioma guna “se debería impulsar en las escuelas. Me contrató una escuela en Corozal. Los niños apreciaban la cultura guna. Las escuelas públicas lamentablemente no enseñan nuestro idioma. El idioma se va perdiendo aún más. El niño va perdiendo el idioma. Por todas estas cosas, es que se realizan muchos eventos para promover nuestra cultura. En la comarca las maestras hablan el idioma guna, pero en Panamá no se toma en cuenta eso”.

“Cuando a veces se va a la isla, muchas mamás dicen, que por qué le hablan en guna a sus hijos, porque si migran a la ciudad tienen que hablar en español en las escuelas. El niño no va a entender nada y la gente se va a burlar de él. Es una lucha grande que tenemos por mantener nuestra cultura”.

El presidente de la Fundación Artes Nega, Evelio Calvo dijo que el desafío más grande es que se trabaja con “las uñas, puesto que no se tiene apoyo de ninguna institución. Nuestro sueño es traer más niños a tomar niños”. Pero a pesar de ello, destacó que se siente contento en desarrollar esta iniciativa, ya que dentro de poco se cumplen 100 años de la Revolución Dule. “Es un legado tremendo que dejaron nuestros abuelos y eso es lo que queremos seguir. Estamos preparando un coro con 100 niños cantando un coro de música guna”.