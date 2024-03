Jean Carlo Simancas: ‘Debemos al arte nuestro compromiso vital como seres humanos’

“Creo que han hecho un gran esfuerzo, he hablado con la ministra y me parece que van por buen camino”, también mencionó el actor venezolano.

“[Nuestra vocación] fluye de tal manera que no tenemos que llenarnos de argumentos externos [para encontrarla], sino que está en nosotros mismos. Esa es la manera de descubrir cuál es tu arte”, explicó a este medio.

¿Un artista nace o se hace? Para Jean Carlo Simancas, los artistas deciden ser o no ser. En una conversación con La Estrella de Panamá , el actor comenta que cada persona es responsable de encontrar su vocación y descubrir su verdadero arte.

Más sobre el ‘masterclass’ de padre e hija

Aunque no es la primera vez que padre e hija trabajan juntos, ambos describieron esta ocasión como especial, pues ha sido una oportunidad para conciliar sus voluntades y pensamientos para crear algo entre ambos.

Tanto Jean Carlo como Ileanna han tenido diferentes recorridos como artistas, sin embargo, el actor comentó que es un “milagro creativo” que padres e hijos sigan el camino artístico, “porque generalmente son irreconciliables, no porque no se amen, sino porque se aman mucho. Pero esa misma admiración crea como una fricción que no les permite dar cariño”.

Más allá de lo que pueden contribuir al camino de otros en la industria creativa, este conversatorio tiene un significado más profundo debido a su colaboración como padre e hija.

Además, mencionaron que es lo más cercano que han tenido a estar involucrados en partes iguales dentro de un proyecto, pues la última vez que actuaron juntos Ileanna tenía un papel como actriz infantil.

“Yo siempre digo, si pudiera congelar en el tiempo la semana que pasé acá y repetirla una y otra vez, sería bellísimo, porque realmente Panamá en lo personal me ha regalado momentos muy especiales, entonces [me ha gustado] compartirlo con mi papá”, concluyó la autora.